Общество

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов
 базы «Электронное правосудие».
РБК01:00

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ВЭБ.РФ подал в суд на главу СПЧ Фадеева

Коммерсантъ05:18

Свердловский арбитраж рассмотрит иск «ВЭБ.РФ» к главе СПЧ Валерию Фадееву

Znak.com04:37

Главу Совета по правам человека при президенте вызывают в свердловский суд

URA.Ru04:20

Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в суд на главу президентского Совета по правам человека Валерия Фадеева

Эхо Москвы03:34

ВЭБ.РФ подал иск к главе СПЧ Валерию Фадееву

ТАСС02:48

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Ведомости02:08

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

РБК01:00
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Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Политика

В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Rambler News Service 05:26
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Политика

Путин внес в Конституцию поправки о боге и СССР

Президент РФ Владимир Путин внес в Конституцию дополнительные поправки на 24 страницах. В числе прочего упоминаются бог и СССР.
Политсовет 02 марта в 23:29
Политика

Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом

Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
РБК вчера в 10:16
Шоу-бизнес

Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка

В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Woman.ru 00:48
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Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:59
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В России был создан первый женский экипаж на Черноморском флоте

Черноморский флот сформировал первый женский экипаж на одном из судов.
ПолитРоссия 04:37
Общество

Экс-министр Абызов женится в СИЗО

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Футбол

Кубок России. «Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста турнира

Бомбардир.ру 01:13
Общество

В России запретили вывозить из страны медицинские маски

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Газета.Ru 04:53
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Здоровье

В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19

Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
REGNUM 04:42
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове

В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
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Экономика

Силуанов рассказал об индексации выплат работающим пенсионерам

В ходе обсуждения поправок в бюджет на 2020-2022 годы депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия») напомнил, что четыре года назад, отменяя индексацию пенсий работающим пенсионерам, Антон Силуанов заявил, что как только деньги появятся Правительство вернётся к обсуждению вопроса.
Парламентская газета 04:50
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Елизавета Туктамышева – о Кокорине, секретах Мишина и том, что бесит

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Общество

Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

Daily 01:47
Общество

Война против Ferrari. Команды Ф1 написали открытое письмо в FIA

В среду пресс-службы семи команд Формулы 1 одновременно выпустили идентичные копии открытого письма к FIA, которое содержит призыв обнародовать результаты расследования прошлогоднего двигателя Ferrari.
Autosport.com.ru 05:32
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью

Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью Главред журнала "Hello !" нечасто демонстрирует снимки наследницы в соцсети.
Экспресс газета вчера в 06:31
Общество

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией

Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
РБК 03:42
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Армия и оружие

В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам

Российская газета 04:59
Происшествия

В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета

Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Российская газета 03:40
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
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Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 05:03
Политика

CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии

Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
RT на русском вчера в 19:38
Происшествия

Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Известия 02 марта в 11:42
Общество

Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы

Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
REGNUM вчера в 04:42
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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