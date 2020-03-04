Общество
ВедомостиВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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с чего всё началось
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к Валерию Фадееву, следует из материалов базы «Электронное правосудие».РБК01:00
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Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Политика
В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса
Президент России Владимир Путин достаточно защищен от заражения китайским коронавирусом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»
Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Политика
Путин внес в Конституцию поправки о боге и СССР
Президент РФ Владимир Путин внес в Конституцию дополнительные поправки на 24 страницах. В числе прочего упоминаются бог и СССР.
Политика
Евросоюз выделит Греции до €700 млн для борьбы с миграционным кризисом
Европейский союз готов оказать финансовую поддержку Греции на общую сумму €700 млн, из которых €350 млн уже доступны, а еще €350 млн могут быть выделены дополнительно.
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол второго ребенка
В конце февраля стало известно, что хоккеист и его супруга готовятся во второй раз стать родителями. Они раскрыли, кто появится на свет.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Армия и оружие
В России был создан первый женский экипаж на Черноморском флоте
Черноморский флот сформировал первый женский экипаж на одном из судов.
Общество
Экс-министр Абызов женится в СИЗО
Футбол
Кубок России. «Спартак» и ЦСКА определят полуфиналиста турнира
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Здоровье
В минздраве Украины осудили протесты у дома первого больного COVID-19
Акция протеста в Черновцах, где зафиксирован первый на Украине случай коронавируса, вызывает большую настороженность.
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Домодедове
В Домодедове Московской области прилетевший из Италии пациент с симптомами коронавируса сбежал из больницы.
Экономика
Силуанов рассказал об индексации выплат работающим пенсионерам
В ходе обсуждения поправок в бюджет на 2020-2022 годы депутат Валерий Гартунг («Справедливая Россия») напомнил, что четыре года назад, отменяя индексацию пенсий работающим пенсионерам, Антон Силуанов заявил, что как только деньги появятся Правительство вернётся к обсуждению вопроса.
Футбол
Елизавета Туктамышева – о Кокорине, секретах Мишина и том, что бесит
Общество
Война против Ferrari. Команды Ф1 написали открытое письмо в FIA
В среду пресс-службы семи команд Формулы 1 одновременно выпустили идентичные копии открытого письма к FIA, которое содержит призыв обнародовать результаты расследования прошлогоднего двигателя Ferrari.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью
Светлана Бондарчук показала редкие фото с особенной дочерью Главред журнала "Hello !" нечасто демонстрирует снимки наследницы в соцсети.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Армия и оружие
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам
Происшествия
В Иркутске десять человек отравились салатами из супермаркета
Десять человек были с симптомами острого пищевого отравления были госпитализированы сегодня, четвертого марта, в Иркутскую областную инфекционную больницу.
Шоу-бизнес
Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ
Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
Политика
CNBS: Байден побеждает на праймериз демократов в Вирджинии
Бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в штате Вирджиния согласно прогнозам телеканала CNBS.
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Ректор Воронежского государственного технического университета Сергей Колодяжный задержан по подозрению в получении взятки, сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона в понедельник, 2 марта.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.