Общество

ВедомостиВедомостиВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателя Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

РБК01:00

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека

Ведомости02:08

В Екатеринбурге стартовал громкий судебный процесс с участием ВЭБ и председателя Совета по правам человека

Европейско-Азиатские новости02:19

Госкорпорация подала в суд на председателя СПЧ из-за миллионных кредитов

БИЗНЕС Online01:23

Госкорпорация подала в суд на председателя Совета по правам человека

Городовой02:12
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Происшествия

В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо

RT на русском вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ

Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Космос

Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено большое количество неопознанных объектов, пролетающих на светлой стороне Земли.
Что происходит 02:06
Энергетика

Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо

Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
REGNUM вчера в 14:33
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

Правительство временно запретило вывозить медизделия из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Газета.Ru 01:20
Общество

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус

Российская газета вчера в 13:44
Происшествия

В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте

СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
RT на русском 02:08
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Здоровье

Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения

Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
Амур.инфо 00:13
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

Инфорос вчера в 04:06
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Политика

Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Общественная служба новостей вчера в 14:55
Происшествия

В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх

В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Газета.Ru вчера в 14:17
Происшествия

На Урале три участницы секты отправлены в колонию

REGNUM 01:03
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Политика

Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии

Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
REGNUM 00:13
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Футбол

«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером

«Сочи» заявил конголезского хавбека Жанелли Имбула под 95-м номером. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:16
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
RT на русском 01:34
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор вчера в 01:26
Футбол

Клопп о третьем поражении «Ливерпуля»: пропускаем слишком много

Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после третьего поражения в четырех матчах заявил, что его команда пропускает слишком много голов в последних играх.
РИА Новости 00:08
Здоровье

На Украине из-за коронавируса могут изменить правила вызова скорой помощи

При подозрении на коронавирус скорая помощь на Украине будет обязана приезжать на вызов, даже если у человека просто повышена температура, заявил 3 марта заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер во время брифинга.
REGNUM вчера в 06:31
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
РБК вчера в 10:20
Здоровье

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Известия вчера в 17:23
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета вчера в 04:33
Технологии

Sony выпустит две версии PlayStation 5

Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
The GEEK вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
РЕН ТВ вчера в 09:26
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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