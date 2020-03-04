Общество
ВедомостиВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека
ВЭБ.РФ подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателя Совета по правам человека Валерию Фадееву. Информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
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В Екатеринбурге стартовал громкий судебный процесс с участием ВЭБ и председателя Совета по правам человека
Европейско-Азиатские новости02:19
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Происшествия
В Теннесси не менее 25 человек погибли от торнадо
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Космос
Камеры МКС засняли флотилию неопознанных объектов на орбите Земли
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено большое количество неопознанных объектов, пролетающих на светлой стороне Земли.
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс
В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Общество
Правительство временно запретило вывозить медизделия из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее до 1 июня вывозить из России некоторые медицинские изделия, следует из опубликованного на сайте правительства документа.
Общество
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Происшествия
В Белоруссии предъявили обвинение россиянам по делу о взрыве на салюте
СК Белоруссии предъявил обвинение двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному по делу о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости.
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Здоровье
Пациентов детской поликлиники № 1 Благовещенска переводят в другие медучреждения
Маленьких пациентов детской поликлиники № 1, расположенной в микрорайоне Благовещенска, переводят в другие медучреждения.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Происшествия
В Петербурге провели обыск в отделе полиции по делу об азартных играх
В одном из районных отделов полиции на юге Петербурга силовики провели обыск по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе.
Армия и оружие
Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение
Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Политика
Сандерс лидирует на праймериз демократов в Калифорнии
Американский сенатор Берни Сандерс лидирует на первичных выборах Демпартии США в штате Калифорния, передает телеканал Fox News.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Футбол
«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером
«Сочи» заявил конголезского хавбека Жанелли Имбула под 95-м номером. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Стагнация в ситуации с реальными доходами в России прежде всего связана с падением цен на энергоносители.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Футбол
Клопп о третьем поражении «Ливерпуля»: пропускаем слишком много
Главный тренер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Юрген Клопп после третьего поражения в четырех матчах заявил, что его команда пропускает слишком много голов в последних играх.
Здоровье
На Украине из-за коронавируса могут изменить правила вызова скорой помощи
При подозрении на коронавирус скорая помощь на Украине будет обязана приезжать на вызов, даже если у человека просто повышена температура, заявил 3 марта заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Луфер во время брифинга.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Здоровье
Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Технологии
Sony выпустит две версии PlayStation 5
Многие надеялись, что игровая консоль от Sony составит конкуренцию Xbox Series X в производительности, но после объявления, что производительность консоли будет на уровне 9 TFLOPs засомневались в этом.
Шоу-бизнес
Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери
Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.