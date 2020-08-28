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ТАСС
ТАСС

ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.В источнике
С чего всё началось
ВЭБ.РФ в первом полугодии текущего года получил 43,5 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против прибыли в размере 12,8 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности
 госкорпорации.
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