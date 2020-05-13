Общество
РИА НовостиВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.
Читать в источнике
Оценить548
с чего всё началось
Госкорпорации «Ростех», ВЭБ и «Росатом» объявили о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов по всей стране.Общественное телевидение России02:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Экономика сегодня вчера в 13:38
Игры
GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store
The GEEK вчера в 11:05
Транспорт
Власти Москвы отменили штрафы за ошибки в номере машины в пропусках
Столичные власти отменят штрафы москвичам, которые по ошибке привязали неверный номер автомобиля к цифровому пропуску.
РБК 12:21
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Daily Storm 06:29
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Премьера первой части фильма «Аватар» побила все рейтинги и кассовые сборы.
Bimru.ru 12:28
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 04:52
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Футбол
Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Общество
ПФР посоветовал россиянам подавать заявки на выплаты на детей с 15 мая
Подавать заявление на получение выплат в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми от трех до 16 лет стоит с 15 мая.
Газета.Ru 03:24
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
Общество
ВЦИОМ: Россияне одобрили президентские меры поддержки населения
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, какова реакция жителей нашей страны на меры поддержки в период пандемии, анонсированные 11 мая Президентом Владимиром Путиным.
Ставропольская правда вчера в 13:51
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Напомним, в законопроекте, внесенном в Сенат Конгресса США сенатором Линдси Грэмом, предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если он откажется сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Инфорос 04:02
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Футбол
Первая победа советского клуба в еврокубке. Киев вошел в историю
35 лет назад киевское «Динамо» выиграло первый в отечественной истории еврокубок, победив в финале Кубка кубков «Ференцварош» — 3:0. Дубль оформил Владимир Онищенко, еще один мяч записал на свой счет Олег Блохин.
Спорт-Экспресс 05:55
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Политика
В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17
В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес
Автор хитов «Миража» объяснил, почему требует миллион с Гулькиной
Автор песен Валерий Соколов заявил, что экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина до сих пор отказывается купить лицензию, чтобы исполнять его произведения.
News.ru 08:49
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Общество
У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти
У Саудовской Аравии возникли серьезные проблемы в США с разгрузкой нефти. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:47
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35