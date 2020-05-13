с чего всё началось

ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" договорились о создании 25 экологически чистых заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, говорится в сообщении ВЭБа.

ВЭБ, «Ростех» и «Росатом» построят 25 заводов по утилизации отходов

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