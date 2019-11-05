Экономика

РБКРБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

«Балтийский химический комплекс» является «дочкой» «РусГазДобычи». Сумма выданного кредита в сообщении не уточняется, однако, как говорил в августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов, госпорпорация собиралась вложиться не больше чем на 111 млрд руб. на первоначальном этапе проекта сроком в один год.
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ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

РБК02:15

ВЭБ.РФ профинансирует создание производства полиэтилена под Петербургом

Rambler News Service02:04

ВЭБ даст кредит на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Интерфакс05:24

ВЭБ.РФ выделит до 111 млрд рублей на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

ТАСС05:49

ВЭБ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

Gazeta.SPb02:53

На строительство газохимического комплекса в Усть-Луге направят 111 миллиардов

Online47.ru04:21

Газохимический комплекс в Усть-Луге построят за 111 млрд руб

Невские Новости05:49
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
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В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Кремле заявили о неизменности позиции Путина по транзиту газа

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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Китайская компания Xiaomi на специальном мероприятии продемонстрировала свои первые умные часы Mi Watch.
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Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
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Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.
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Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Российская газета вчера в 11:23
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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Экономика

С 5 ноября Украина снимает ограничения на покупку валюты

В 2019 году по итогам 5 месяцев зафиксирована чистая продажа валюты и 5 месяцев — чистая покупка.
Profinance.ru вчера в 04:11
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечено на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Декабрьское «зелёное дерби» пройдёт в старом дворце спорта

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» проведут «зелёное дерби» 19 декабря в старом дворце спорта в Казани.
Аргументы и Факты - Уфа 05:32
Авто

Компания Toyota презентовала кроссовер Raize

На днях в дилерские центры Японии стали поступать первые партии кроссовера Toyota Raize. В продаже модель появится в середине ноября.
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Гончарук презентовал бюджет Украины на 2020 год

Согласно презентации, которую представил Гончарук, основная часть расходов в 2020 году будет направлена на обслуживание внешнего долга в размере 141 млрд грн (около 400 млрд рублей).
Украина.ру 05:09
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Лев Пономарев рассказал о будущем движения «За права человека»

Ликвидированное Верховным судом движение "За права человека" сохранит название, но продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации, заявил "Интерфаксу" лидер движения Лев Пономарев.
Интерфакс 05:08
Общество

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы

Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за бомбы Жизнь Анджелины Джоли оказалась в опасности.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Мартин Скорсезе: ситуация в кинобизнесе угрожает кино как искусству

Известный режиссёр Мартин Скорсезе заявил, что сложившаяся сегодня в кинобизнесе ситуация «жестока и негостеприимна по отношению к искусству».
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Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз

Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
News.ru 04:59
Политика

В Кремле назвали выход США из соглашения по климату подрывом документа

Выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату серьезным образом подрывает документ.
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Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК вчера в 08:42
Происшествия

Две тысячи доз в сутки: в Омске задержали главу наркосиндиката

Вести.Ru 05:48
Общество

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
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Василий Лановой прервал спектакль из-за высокого давления

Народный артист СССР Василий Лановой почувствовал себя плохо на спектакле в воскресенье.
Вести.Ru вчера в 03:10
Футбол

«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»

ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».
Блокнот Ростов-на-Дону 03 ноября в 10:43
Армия и оружие

Россия отреагировала на строительство новых баз США в Сирии

Попытки США закрепить незаконное военное присутствие в Сирии неприемлемы и противоречат международному праву.
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В Казани при пожаре в жилом доме пострадали пятеро детей

РБК 04:36
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Инженеры создали жилет для управления роботами

Жилеты создаются в паре и одеваются одновременно на робота и на оператора.
NewInform 02 ноября в 14:39
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