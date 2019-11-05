Экономика
РБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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«Балтийский Химический Комплекс» заключил договора с подрядчиками и привлек финансирование от ВЭБ на строительство в Усть-Луге
Агентство Строительных Новостей03:15
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Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
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Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
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«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
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Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Армия и оружие
Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
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Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
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Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ.
Армия и оружие
В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ
Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».
Общество
Ярославский судья, выступивший против генпрокурора, ушел в отставку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья при рассмотрении коррупционного дела вынес частное постановление в адрес генерального прокурора Юрия Чайки.
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55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Происшествия
В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии
В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.