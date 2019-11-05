Экономика

РБКРБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

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ВЭБ.РФ профинансирует создание производства полиэтилена под Петербургом

Rambler News Service02:04

ВЭБ финансирует строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Интерфакс05:24

ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

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ВЭБ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

Gazeta.SPb02:53

На строительство газохимического комплекса в Усть-Луге направят 111 миллиардов

Online47.ru04:21

«Балтийский Химический Комплекс» заключил договора с подрядчиками и привлек финансирование от ВЭБ на строительство в Усть-Луге

Агентство Строительных Новостей03:15
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 05:28, Ашберн
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Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
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Иран заявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна вновь уменьшит выполнение обязательств по ядерной сделке.
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Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
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Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

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Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:01
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
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ЦСКА может приобрести лучшего бомбардира «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил, что руководство ЦСКА рассматривает возможность приобретения полузащитника «Уфы» Даниила Фомина.
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«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
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Охлажденная война: Горбачев оценил взаимоотношения РФ и Запада

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью, приуроченному к 30-летию падения Берлинской стены, охарактеризовал нынешние отношения России и стран Запада.
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Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
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Спецслужбы предотвратили теракт в Москве

Сотрудники силовых служб задержали в Москве готовившего теракт мужчину, сообщил во вторник, 5 ноября, РЕН ТВ.
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Армия и оружие

В США заявили о неготовности противостоять угрозам РЭБ

Эксперты заявили, что военнослужащие США «забыли основные уроки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их не заставляют переучивать эти навыки, так как даже крупные учения нереально просты».
RT на русском вчера в 22:28
Общество

Ярославский судья, выступивший против генпрокурора, ушел в отставку

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья при рассмотрении коррупционного дела вынес частное постановление в адрес генерального прокурора Юрия Чайки.
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Honda определилась с ценниками на обновленный Honda CR-V

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Киану Ривз вышел в свет с новой 46-летней возлюбленной

55-летний голливудский актёр Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной — 46-летней художницей Александрой Грант.
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Республиканский онкодиспансер в Уфе получил новое оборудование

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Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами

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Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

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Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Общество

Киселев объяснил протесты в России излишком студентов

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
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В Москве убит глава центра «Э» по Ингушетии

В Москве застрелен начальник центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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