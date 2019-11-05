Экономика
РБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
vtomske.ru 02:34
Общество
Треть россиян выступила за уголовное дело против ФБК
Почти треть россиян положительно отнеслись к обыскам в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и уголовным делам против его работников, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газеты «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Lenta.ru 03:00
Политика
Для смартфонов вводят обязательный российский софт
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны.
Российская газета 06:49
Происшествия
Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова
В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
RT на русском 04:28
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Армия и оружие
Для отражения масштабного ядерного удара России у США будет всего лишь 5 минут
Специалисты полагают, что отреагировать на неожиданный масштабный удар в течение 5 минут не представляется возможным.
Avia.pro 03 ноября в 21:07
Происшествия
В Новотроицке при получении взятки задержан первый замглавы города
3-м Главным следственным управление Следкома России уже возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере с использованием должностных полномочий при освоении бюджетных денежных средств.
Orenday.ru 06:05
Общество
Температура в Москве побила полуторавековой рекорд
«В полдень температура воздуха достигла плюс 10,6 градусов, побив прежнее максимальное значение для 5 ноября, зафиксированное в 1922 и 2013 годах — 10,3 градуса», — отметил собеседник агентства.
Lenta.ru 06:50
Политика
Кремль отказался давать оценки по расследованию дела Ивана Голунова
В Кремле не считают, что расследование дела Ивана Голунова затягивается.
BFM.ru 06:10
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Кино
Рецензия на сериал «Темные начала» с Джеймсом Макэвоем
5 ноября стартует сериал "Темные начала" — экранизация одноименной фэнтези-трилогии Филипа Пулмана.
Газета.Ru вчера в 04:46
Наука
В польском бункере обнаружили колонию муравьев-каннибалов
Planet Today 05:28
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Армия и оружие
Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО
RT на русском 01:01
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM вчера в 06:50
Армия и оружие
Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей
Газета.Ru вчера в 18:29
Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Аргументы недели вчера в 14:58
Общество
Apple выделит $2,5 млрд на облегчение жилищного кризиса в Калифорнии
В понедельник корпорация Apple объявила о плане вложить $2,5 миллиарда с целью облегчить жилищный кризис в Калифорнии в рамках своей социальной ответственности.
3DNews вчера в 10:29
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Южнокорейский автопроизводитель KIA раскрыл дату старта продаж нового компактного кроссовера KIA KX3 на китайском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:52
Общество
В Японии Microsoft перешел на 4-дневную рабочую неделю
В Японии офис Microsoft подвел итоги эксперимента по сокращению количества рабочих дней в неделю.
В городе R 01:30
Наука
Найдены органические особенности строения мозга людей с аутизмом
Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых.
Naked Science 01 ноября в 08:42
Здоровье
В Казахстане женщины с ВИЧ в 98% случаев рожают здоровых детей
В Казахстане сегодня проживает более 24 тыс. людей с ВИЧ. За последние десять лет смертность среди них сократилась в 1,5 раза.
Евразия Daily 05:46
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Армия и оружие
Россия и Турция начали второе патрулирование в Сирии
Вестник Кавказа 05:09
Культура
Музей ивановского ситца и музей Москвы заключают соглашение о сотрудничестве
7 ноября музей ивановского ситца и музей Москвы попишут соглашение о сотрудничестве.
Ивтелерадио 05:11
Политика
Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Газета.Ru вчера в 16:55