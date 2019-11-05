Экономика
РБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации (документ есть в распоряжении РБК).
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Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: Максим Фадеев может умереть
Адвокат Сергей Жорин считает, что недавний сердечный приступ Фадеева как раз связан с разбирательствами с подопечными.
Вести Подмосковья вчера в 00:51
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Политика
Киев призвал мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество надавить на Москву в связи с задержанием кораблей после провокации Киева в Керченском проливе.
Взгляд.ру 00:36
Кино
Киану Ривз очень любит своего персонажа Cyberpunk 2077
3DNews вчера в 12:47
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК 03 ноября в 08:15
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
Подготовлена пошаговая инструкция для переезда по реновации в Москве
Информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жилье по программе реновации, появился на портале мэра столицы во вторник, 5 ноября.
Известия 02:04
Политика
Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках
Президент США Дональд Трамп, комментируя победу лошади по кличке Covfefe на скачках в США, заявил, что это загадочное слово, появившееся в Twitter-аккаунте американского лидера два года назад, может иметь глубокий смысл.
РИА Новости 01:45
Общество
В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 23:39
Здоровье
Россиян предупредили о вреде аномального потепления в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал о том, как аномальное потепление, прогнозируемое в ноябре, может отразиться на здоровье россиян.
Телеканал Санкт-Петербург 03 ноября в 09:34
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Армия и оружие
Калининградскую область защитят с воздуха беспилотниками
Группировка войск в Калининградской области пополнилась отрядом беспилотников "Форпост".
Клопс 00:38
Общество
Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со сбоями в Интернете
Почти каждый третий — 29 % — российский веб-пользователь сталкивается с проблемами в Интернете ежедневно.
3DNews 00:45
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
Общество
У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Армия и оружие
Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России
В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.
Известия вчера в 17:25
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29
Общество
Англичанка дожила до 108 лет благодаря шампанскому
Англичанка Дороти Флауэрс в свой 108-ой день рождения раскрыла секрет своего долголетия. Весь подвох кроется в шампанском.
Народные новости вчера в 23:04
Футбол
«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско
Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%
Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери
Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество
Минздрав рассказал о влиянии табачного дыма на глаза детей
Табачный дым приводит к патологическим изменениям в глазах детей – к такому выводу пришли гонконгские ученые в ходе исследования 1400 пациентов в возрасте от шести до восьми лет.
Профиль 02:12
Происшествия
В ЕАО двое детей и двое взрослых погибли в ДТП
Две иномарки столкнулись во вторник на трассе в Смидовичском районе Еврейской автономной области и загорелись, погибли четверо, включая двух детей, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
РИА Новости 02:18