ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации (документ есть в распоряжении РБК).

ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

Энергетика «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Политика Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Шоу-бизнес Сергей Жорин: Максим Фадеев может умереть Адвокат Сергей Жорин считает, что недавний сердечный приступ Фадеева как раз связан с разбирательствами с подопечными.

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.

Политика Киев призвал мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль призвала мировое сообщество надавить на Москву в связи с задержанием кораблей после провокации Киева в Керченском проливе.

Политика Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

Общество Диетолог назвала самые вредные сладости Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.

Общество В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформить налоговый вычет на фитнес-услуги.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Общество Подготовлена пошаговая инструкция для переезда по реновации в Москве Информационный сервис для москвичей, переезжающих в новое жилье по программе реновации, появился на портале мэра столицы во вторник, 5 ноября.

Политика Трамп прокомментировал победу лошади Covfefe на скачках Президент США Дональд Трамп, комментируя победу лошади по кличке Covfefe на скачках в США, заявил, что это загадочное слово, появившееся в Twitter-аккаунте американского лидера два года назад, может иметь глубокий смысл.

Общество В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".

Здоровье Россиян предупредили о вреде аномального потепления в ноябре Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал о том, как аномальное потепление, прогнозируемое в ноябре, может отразиться на здоровье россиян.

Шоу-бизнес Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.

Армия и оружие Калининградскую область защитят с воздуха беспилотниками Группировка войск в Калининградской области пополнилась отрядом беспилотников "Форпост".

Общество Почти треть россиян ежедневно сталкиваются со сбоями в Интернете Почти каждый третий — 29 % — российский веб-пользователь сталкивается с проблемами в Интернете ежедневно.

Космос «Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.

Футбол Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“» Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".

Общество У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».

Гаджеты Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.

Общество Англичанка дожила до 108 лет благодаря шампанскому Англичанка Дороти Флауэрс в свой 108-ой день рождения раскрыла секрет своего долголетия. Весь подвох кроется в шампанском.

Общество Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70% Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook, которая, помимо одноименной социальной сети, владеет Instagram и WhatsApp, сменила логотип.

Шоу-бизнес Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, она находится под наблюдением специалистов.

Общество Минздрав рассказал о влиянии табачного дыма на глаза детей Табачный дым приводит к патологическим изменениям в глазах детей – к такому выводу пришли гонконгские ученые в ходе исследования 1400 пациентов в возрасте от шести до восьми лет.