Экономика

РБКРБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

РБК02:15

ВЭБ.РФ профинансирует создание производства полиэтилена под Петербургом

Rambler News Service02:04

ВЭБ.РФ выделит до 111 млрд рублей на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

ТАСС05:49

ВЭБ даст кредит на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Интерфакс05:24

ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Ведомости05:31

Крупнейшему газохимическому комплексу в России нашли спонсора

Lenta.ru07:03

ВЭБ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

Gazeta.SPb02:53
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Космос

«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства

Парламентская газета 04:54
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика

Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Футбол

РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»

Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков должен был показать желтую карточку форварду петербуржцев Сердару Азмуну в самом начале матча.
РБК 06:19
Политика

Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России

Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество

Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты

Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
RT на русском 07:15
Авто

Причину хлипкого кузова своих автомобилей объяснил АвтоВАЗ

Отечественная компания объяснила причины применения тонкого металла в изготовлении кузовных панелей своих машин, которые в последние годы сходят с конвейера предприятия и вызывают негативную реакцию у потребителей.
SpeedMe 03 ноября в 02:50
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия

Создательницу интернет-магазина по продаже героина задержали в Омске

Взгляд.ру 04:57
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Шоу-бизнес

Названы гонорары российских звезд за корпоративы

В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
Discover24 02:44
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Футбол

«Зенит» и «Лейпциг» встретятся в матче Лиги чемпионов в Петербурге

Во вторник, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Петербурге сойдутся «Зенит» и немецкий «Лейпциг».
Невские Новости вчера в 22:17
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Экономика

Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков

Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Армия и оружие

В район разведения сил в Донбассе прибыли националисты

Около 60 украинских националистов прибыли в район разведения сил и средств в Донбассе.
МонаВиста 06:19
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Энергетика

Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»

Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Армия и оружие

Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina

Московский Комсомолец 05:51
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Компания просит правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта (СПИК), опасаясь, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у «Силовых машин» часть заказов.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Здоровье

Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью

Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Армия и оружие

Россия и Турция начали второе патрулирование в Сирии

Вестник Кавказа 05:09
Авто

Toyota представила новый кроссовер Raize

Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Car.ru 01:55
Авто

Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник

Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.
Motor 03:30
Армия и оружие

В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России

Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35
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