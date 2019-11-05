Экономика
РБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.
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Космос
«Вояджер-2» передал сообщение из межзвёздного пространства
Парламентская газета 04:54
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Футбол
РФС ответил ЦСКА на просьбу объяснить ошибки судьи в матче с «Зенитом»
Главный арбитр матча «Зенит» — ЦСКА Михаил Вилков должен был показать желтую карточку форварду петербуржцев Сердару Азмуну в самом начале матча.
РБК 06:19
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
Госдума одобрила проект о предустановке российского софта на гаджеты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о предустановке на различные гаджеты «мобильных приложений, ориентированных на работу с российскими пользователями».
RT на русском 07:15
Авто
Причину хлипкого кузова своих автомобилей объяснил АвтоВАЗ
Отечественная компания объяснила причины применения тонкого металла в изготовлении кузовных панелей своих машин, которые в последние годы сходят с конвейера предприятия и вызывают негативную реакцию у потребителей.
SpeedMe 03 ноября в 02:50
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
В издании «Комсомольская правда» рассказали о гонорарах различных звезд из РФ за участие в корпоративных вечеринках.
Discover24 02:44
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Футбол
«Зенит» и «Лейпциг» встретятся в матче Лиги чемпионов в Петербурге
Во вторник, 5 ноября, на «Газпром Арене» в Петербурге сойдутся «Зенит» и немецкий «Лейпциг».
Невские Новости вчера в 22:17
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Экономика
Планов по повышению ставки НДС нет, заявил Песков
Что касается поступлений в бюджет, то, по словам Пескова, "это и было целью повышения ставки".
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Армия и оружие
В район разведения сил в Донбассе прибыли националисты
Около 60 украинских националистов прибыли в район разведения сил и средств в Донбассе.
МонаВиста 06:19
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Энергетика
Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по «Силе Сибири»
Торжественная церемония пуска газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря.
Известия 06:37
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 02 ноября в 17:49
Армия и оружие
Тульский «Метис» оторвал башню южнокорейской Т-155 Firtina
Московский Комсомолец 05:51
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Компания просит правительство отказать Siemens в заключении специнвестконтракта (СПИК), опасаясь, что иностранцы смогут до 2023 года отгружать готовую продукцию со складов, тем самым забирая у «Силовых машин» часть заказов.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с самой высокой одногодичной смертностью
Видами рака с самой высокой одногодичной смертность специалисты Минздрава назвали рак пищевода, легких и желудка.
Невские Новости 06:03
Армия и оружие
Россия и Турция начали второе патрулирование в Сирии
Вестник Кавказа 05:09
Авто
Toyota представила новый кроссовер Raize
Кроссовер построен на архитектуре DNGA, который используется как в моделях Daihatsu, так и Toyota.
Car.ru 01:55
Авто
Ford превратил новый Bronco в гоночный внедорожник
Компания Ford показала гоночный прототип Bronco R. Его дизайн и конструкция основаны на серийном внедорожнике нового поколения, который пока еще не представили.
Motor 03:30
Армия и оружие
В Средиземном море прошли совместные военные учения ВМФ и ВКС России
Военно-морской флот и Воздушно-космические силы России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Комсомольская правда 03 ноября в 23:35