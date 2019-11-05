Экономика

РБКРБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

«Балтийский химический комплекс» является «дочкой» «РусГазДобычи». Сумма выданного кредита в сообщении не уточняется, однако, как говорил в августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов, госпорпорация собиралась вложиться не больше чем на 111 млрд руб. на первоначальном этапе проекта сроком в один год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге

РБК02:15

ВЭБ.РФ профинансирует создание производства полиэтилена под Петербургом

Rambler News Service02:04

ВЭБ.РФ выделит до 111 млрд рублей на строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

ТАСС05:49

ВЭБ даст кредит на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Интерфакс05:24

ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство крупнейшего в России газохимического комплекса

Ведомости05:31

Крупнейшему газохимическому комплексу в России нашли спонсора

Lenta.ru07:03

ВЭБ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге

Gazeta.SPb02:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Общество

Работы шести кандидатов в академики РАН назвали ненаучными

Работы шести кандидатов в академики РАН назвали ненаучными В преддверии ноябрьских выборов в Российскую академию наук комиссия по борьбе с лженаукой рассказала о шести кандидатах, которые разрабатывают псевдонаучные идеи.
Russian Deadline 05:30
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва вчера в 16:19
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Шоу-бизнес

70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз

Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
News.ru 04:59
Происшествия

В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину

В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.
Московский Комсомолец 08:14
Армия и оружие

В Сирии появятся две новые базы США

Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 07:09
Общество

Студентов НГУ пригрозили отчислить за мемы с преподавателями

Деканат физического факультета Новосибирского государственного университета пригрозил отчислить студентов за мемы «ВКонтакте», передаёт группа «Мемы 220б», не участвующая в конфликте.
Новосибирские новости 03:40
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Lenta.ru 04:22
Футбол

«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
LiveSport.ru вчера в 20:32
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Футбол

Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
RT на русском 08:00
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Телепрограмма 04:12
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском вчера в 09:44
Общество

Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни

Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Ведомости 08:16
Культура

Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры

Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что его коробит присутствие мата в произведениях культуры.
РИА Новости 08:13
Происшествия

В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Происшествия

Сотрудники петербургской «Ленты» массово отравились в столовой

Lenta.ru 07:56
Происшествия

Боевики наркокартелей расстреляли женщин и детей на трассе

Lenta.ru 06:36
Спорт

WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 07:35
Политика

Песков пояснил, когда состоится послание Путина Федеральному Собранию

Послание президента РФ Федеральному Собранию может быть озвучено в начале следующего года, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:40
Политика

Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку

Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Космос

NASA представило перчатку для управления дронами на Марсе

Специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентства NASA, в сотрудничестве с экспертами из Института SETI разработали перчатку, позволяющую при помощи жестов одной руки управлять дронами.
Московский Комсомолец 08:24
Общество

Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя

Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Общественное телевидение России 06:35
Кино

Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским

Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
Uznayvse.ru 08:05
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Политика

Минобороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании

Министерство обороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании ORSIS о том, что в Ереване пытались «неофициально решить» вопрос по тендеру.
Rusarminfo.ru 04:07
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное