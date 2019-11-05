Экономика
РБКВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
«Балтийский химический комплекс» является «дочкой» «РусГазДобычи». Сумма выданного кредита в сообщении не уточняется, однако, как говорил в августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов, госпорпорация собиралась вложиться не больше чем на 111 млрд руб. на первоначальном этапе проекта сроком в один год.
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Общество
Работы шести кандидатов в академики РАН назвали ненаучными
Работы шести кандидатов в академики РАН назвали ненаучными В преддверии ноябрьских выборов в Российскую академию наук комиссия по борьбе с лженаукой рассказала о шести кандидатах, которые разрабатывают псевдонаучные идеи.
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Шоу-бизнес
70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
Американский актёр Ричард Гир станет отцом в третий раз. Его супруга Алехандра ждёт ребёнка.
Происшествия
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину
В полиции сообщили, что в Москве аэроэкспресс насмерть сбил женщину. Трагедия произошла около трех часов дня.
Армия и оружие
В Сирии появятся две новые базы США
Американские военные сооружают две новые базы в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, передает турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на источники.
Общество
Студентов НГУ пригрозили отчислить за мемы с преподавателями
Деканат физического факультета Новосибирского государственного университета пригрозил отчислить студентов за мемы «ВКонтакте», передаёт группа «Мемы 220б», не участвующая в конфликте.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года
«Шахтер» У «Шахтера» в последнее время был сложный период — в трех матчах подряд «горняки» не могли победить.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
Футбол
Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева и Чалова в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему принял решение не вызывать на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева и форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
Общество
Суд освободил основателя «Тараса Бульбы» из-за болезни
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана в связи с болезнью, говорится на сайте суда.
Культура
Мединский признался, что его коробит мат в произведениях культуры
Министр культуры РФ Владимир Мединский признался, что его коробит присутствие мата в произведениях культуры.
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Политика
Песков пояснил, когда состоится послание Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ Федеральному Собранию может быть озвучено в начале следующего года, сообщает РИА Новости.
Политика
Путин рассказал об объявленной маргиналами войне русскому языку
Президент России Владимир Путин рассказал о войне, объявленной русскому языку в некоторых странах, передает ТАСС.
Космос
NASA представило перчатку для управления дронами на Марсе
Специалисты, представляющие американское аэрокосмическое агентства NASA, в сотрудничестве с экспертами из Института SETI разработали перчатку, позволяющую при помощи жестов одной руки управлять дронами.
Общество
Со дна Балтийского моря подняли почти тысячу бутылок редкого алкоголя
Дайверам удалось поднять со дна Балтийского моря груз алкоголя, с затопленного в 1917 году шведского судна.
Кино
Евгений Миронов уличил Ленина в нелюбви к русским
Актер рассказал, как себя чувствовал, исполняя роль Ленина, а также сделал несколько неожиданных заявлений о личности и поступках большевика.
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Политика
Минобороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании
Министерство обороны Армении опровергло заявление российской оружейной компании ORSIS о том, что в Ереване пытались «неофициально решить» вопрос по тендеру.
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.