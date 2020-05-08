Экономика
Piter.tvВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»
Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».РБК04:02
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Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
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Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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Газета.Ru 03:31
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РБК 10:33
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За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
Общество
Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород
Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
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Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
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Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
Политика
В Раду внесли проект об отмене запрета на георгиевские ленты
Законопроект, предполагающий отмену запрета на использование георгиевской ленты на Украине, зарегистрировал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич.
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Политика
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Коммерсантъ 09:44
Общество
В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС
С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
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Футбол
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Международная федерация футбола (ФИФА) не против, если национальные ассоциации откажутся от системы видеопомощи арбитрам (VAR) после возобновления чемпионатов, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.
Metaratings 15:25
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Источник: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство
ТАСС 15:40
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Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
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Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой
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Собянин ввел обязательное ношение масок
Граждане будут обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте и других публичных местах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
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Lenta.ru вчера в 11:24
Футбол
У Йовича диагностирован перелом пяточной кости
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В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:15
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Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
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Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
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О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
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