Экономика

Piter.tvPiter.tvВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»

Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.
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ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».
РБК04:02

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ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Газета.Ru04:50

ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ «Стрелка»

ТАСС05:46

ВЭБ.РФ станет совладельцем КБ «Стрелка»

Коммерсантъ05:38

Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

Ведомости05:11

ВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

Интерфакс05:48

ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Lenta.ru04:44

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

РБК04:02
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Общество

Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ

Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже.
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В Сети появились первые фотографии Сон Хын-Мина из армии

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Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

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Общество

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Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
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Общество

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Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации СМИ о нарушениях в госпитале в «Ленэкспо», развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции.
РБК 10:33
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Здоровье

829 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Подмосковье

За все время в Подмосковье было 2475 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 06 мая в 04:26
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Общество

Тропический ливень обрушился на Нижний Новгород

Настоящий тропический ливень обрушился на Нижний Новгород. Соцсети заполнили фото подтопленных улиц и плавающих автомобилей.
Известия 09:58
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года

Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
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Политика

Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
РИА Новости 14:52
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
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Политика

В Раду внесли проект об отмене запрета на георгиевские ленты

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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

В Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по СМС

С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
Коммерсантъ 12:45
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Футбол

ФИФА позволит национальным чемпионатам отказаться от VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) не против, если национальные ассоциации откажутся от системы видеопомощи арбитрам (VAR) после возобновления чемпионатов, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса.
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Источник: дело о заказчике убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство

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Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
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Общество

Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков

Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01
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Шоу-бизнес

Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой

Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
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Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»

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В Краснодарском крае коронавирус выявили у семимесячного ребенка

По последним данным, в Краснодарском крае коронавирус зафиксировали у 1534 человек, из них 88 — дети, 17 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 06 мая в 04:45
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

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Общество

Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски

Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
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Футбол

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В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

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Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
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Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

В сообщении торговой площадки говорится, что причины уточняются.
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Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
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