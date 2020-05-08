Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».

с чего всё началось

Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.

ВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс». 1K

Общество В Москве отменят оформление пропусков через СМС Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости". 1,3K

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 12

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства. 284

Космос Девятую планету Солнечной системы признали миражом Загадочная Девятая планета, которую астрономы разыскивают на краю Солнечной системы уже не первый год, может оказаться «призраком».

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 108

Экономика Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg. 20

Политика Еврокомиссия рекомендовала продлить запрет на поездки внутри Шенгена «Сегодня Еврокомиссия предложила странам — членам Шенгена и странам, ассоциированным с Шенгеном, продлить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Армия и оружие Российские военные завершили дезинфекцию в Ломбардии Завершающая обработка была проведена в провинции Брешиа, где были продезинфицированы пансионаты для престарелых и прилегающие территории, заявили в Минобороны. 52

Игры Microsoft представила первые игры для новой консоли Xbox Series X Компания Microsoft представила первые игры для консоли Series X. Большая часть релизов имеет разрешение в 4К и частоту в 120 кадров в секунду. 29

Авто В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года. 29

Происшествия В Тюменской области рухнул надземный переход, пострадал человек Движение транспорта перекрыли на Тобольском тракте в Тюменской области после обрушения надземного пешеходного перехода, в ходе которого пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 13

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 141