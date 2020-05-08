Экономика

Piter.tvPiter.tvВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»

Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.
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с чего всё началось

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».
РБК04:02

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ВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

Интерфакс05:48

ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ «Стрелка»

ТАСС05:46

ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Lenta.ru04:44

Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

Ведомости05:11

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Газета.Ru04:50

ВЭБ.РФ станет совладельцем КБ «Стрелка»

Коммерсантъ05:38

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

РБК04:02
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Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 03:09
23
Политика

Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии

Президент Владимир Путин считает, что западные страны сделали бы правильно, хотя бы сейчас осудив "Мюнхенский сговор" и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
ТАСС 07:53
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Шоу-бизнес

Шура перенес операцию по удалению грыжи, которую назвал «онкологией»

Woman.ru вчера в 12:36
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Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Советский Союз неоднократно называли одним из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией власти стран Восточной Европы.
РБК 08:22
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Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
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Политика

В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу

В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Общество

В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ

Эпидемиологическая ситуация вряд ли изменится настолько, что сдавать Единый госэкзамен в июне будет безопасно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума фракции "Единая Россия".
Российская газета 06:25
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Общество

Роспотребнадзор сообщил о влиянии теплой погоды на коронавирус

При температуре 70℃ вирус полностью дезактивируется. Низкий уровень влажности и солнечные лучи также способствуют разрушению коронавируса.
РБК 08:27
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Наука

Создали основу для сверхточных атомных часов

Европейские и российские ученые смогли разработать основу для создания сверхточных атомных часов.
МедиаПоток вчера в 13:21
2
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
27
Политика

Путин обратился к австрийцам с посланием

Президент России Владимир Путин в 75-ю годовщину освобождения Европы от национал-социализма обратился к австрийцам с посланием.
РИА Новости 05:12
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Футбол

Ван Гал об увольнении из «МЮ»: «Виню Вудворда. Он – злой гений»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал раскритиковал вице-президента клуба Эда Вудворда за свое увольнение.
Sports.ru 04:40
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Шоу-бизнес

Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров

РИА Новости вчера в 22:05
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
31
Общество

Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году

Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
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Здоровье

В Волгограде 17 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Высота 102 05:16
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Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
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Общество

Стала известна основная причина распространения коронавируса

Ранее стало известно, почему COVID-19 имеет такую высокую заразность.
АБН 07:02
3
Здоровье

Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 03:50
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Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток

С 12 мая в Москве станет обязательным ношение масок и перчаток, появление только в одном средстве защиты будет нарушением, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
РИА Новости 07:53
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Происшествия

Затушившая вечный огонь на Марсовом поле женщина найдена

Известия вчера в 16:59
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Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Lenta.ru вчера в 14:02
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Армия и оружие

Из Италии вылетел первый самолет с российскими военными

Московский Комсомолец 08:10
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Финансы

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июне

Центробанк допускает вариант снижения ключевой ставки на 1 процентный пункт во время следующего заседания в июне.
Известия 08:29
Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
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Происшествия

В Оренбургской области у мужчины нашли более 100 боевых гранат

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Оренбургской области местного жителя, хранившего в сарае более 100 боевых гранат.
RT на русском 08:38
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Здоровье

В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
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