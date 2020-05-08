Экономика

Piter.tvPiter.tvВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»

Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.
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ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».
РБК04:02

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ВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

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ВЭБ.РФ станет совладельцем КБ «Стрелка»

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Газета.Ru04:50

ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ «Стрелка»

ТАСС05:46

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Биатлон

Нуждов считает, что вместо Драчева главой СБР должен стать Майгуров

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов считает, что новым главой организации вместо Владимира Драчева должен стать Виктор Майгуров.
РИА Новости 07:48
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Авто

Названы автомобильные марки с самыми преданными владельцами в России

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Общество

С 12 мая в Пермском крае разрешат работу парикмахерских

Как отметил замруководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок, в регионе с учётом текущей ситуации с 12 мая предлагается открыть парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью более 50 кв. м, салоны по продаже и ремонту автомобилей.
Новый компаньон 08:16
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Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
Коммерсантъ вчера в 05:59
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Экономика

Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли

Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08:34
Общество

Российский миллиардер совершил самоубийство

Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
Замана 06 мая в 12:45
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Общество

Показатель смертности от коронавируса в России составляет 0,9%

Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Москва 24 08:57
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Шоу-бизнес

Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей

Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни.
RuNews24.ru вчера в 09:36
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
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Происшествия

В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь

РИА Новости вчера в 16:15
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Общество

В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу

Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
REGNUM 04:37
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Происшествия

В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник

РИА Новости 09:08
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Общество

Российские суды с 12 мая могут вернуться к работе

Российские суды приступят к работе с 12 мая в рамках объявленного в России режима самоизоляции, передают СМИ.
Экономика сегодня 08:25
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
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Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
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Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город вчера в 02:19
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Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
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Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
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Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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Здоровье

400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области

Архангельск, 8 мая 2020, 14:13 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус Sars-oV-2 подтвердили еще у 28 человек.
REGNUM 07:13
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС

«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
Live24 06 мая в 04:58
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Политика

Италия поблагодарила Россию за помощь

Итальянский премьер поблагодарил российского лидера за помощь, которая была оказана в сложный период борьбы с коронавирусом, отметил эффективность и профессионализм российских военных специалистов и медиков.
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Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

Интерфакс 01:09
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Армия и оружие

Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе

По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
РИА Новости 00:40
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Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

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Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
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