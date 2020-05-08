Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».

с чего всё началось

Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.

ВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»

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