Экономика
Piter.tvВЭБ договорился о покупке доли в 20% в КБ «Стрелка»
Государственная корпорация ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в 20% в КБ "Стрелка". Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники. Сделку обсуждали около двух лет.
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с чего всё началось
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».РБК04:02
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Биатлон
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С 12 мая в Пермском крае разрешат работу парикмахерских
Как отметил замруководителя администрации губернатора Пермского края Лев Гершанок, в регионе с учётом текущей ситуации с 12 мая предлагается открыть парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды и обуви, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью более 50 кв. м, салоны по продаже и ремонту автомобилей.
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Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Две трети (67%) пациентов больницы в Коммунарке, которая принимает больных с COVID-19, находятся в тяжелом (60%) и очень тяжелом (7%) состоянии.
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Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
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Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
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На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
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В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
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Общество
В Свердловской области продлят ограничения по коронавирусу
Екатеринбург, 8 мая 2020, 11:37 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение продлить действие запретов по коронавирусу.
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Происшествия
В Башкирии пропавшего в апреле ребенка нашли мертвым, сообщил источник
РИА Новости 09:08
Общество
Российские суды с 12 мая могут вернуться к работе
Российские суды приступят к работе с 12 мая в рамках объявленного в России режима самоизоляции, передают СМИ.
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Ограничения в Москве продлили до 31 мая
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Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
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Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
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Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
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Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
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Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
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400 человек заразились коронавирусом в Архангельской области
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Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении режима ЧС
«Честно говоря, локти себе кусаем, почему не орали на всю страну и почему провели в закрытом режиме», — раздосадовался Рошаль.
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Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
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Италия поблагодарила Россию за помощь
Итальянский премьер поблагодарил российского лидера за помощь, которая была оказана в сложный период борьбы с коронавирусом, отметил эффективность и профессионализм российских военных специалистов и медиков.
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Армия и оружие
Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе
По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР — а чтобы помешать им, к зданию милиции выдвинулись Нацгвардия и "Азов".
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В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей.
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