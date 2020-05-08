Экономика

РБКРБКВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет.
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с чего всё началось

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».
РБК04:02

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ВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

Интерфакс05:48

ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ «Стрелка»

ТАСС05:46

ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Lenta.ru04:44

Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

Ведомости05:11

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Газета.Ru04:50

ВЭБ.РФ станет совладельцем КБ «Стрелка»

Коммерсантъ05:38

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

РБК04:02
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Наука

В Китае разработали двигатель без выхлопов на воздушной плазме

ИА Красная Весна 06 мая в 12:50
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Игры

Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath

Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста 06 мая в 12:38
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Финансы

ВТБ поставил на пересмотр показатели по прибыли и COR на 2020 год

ВТБ поставил на пересмотр показатели по прибыли и стоимости риска (cost of risk, COR) на 2020 год, ухудшил ожидания по динамике кредитования, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
Интерфакс 03:56
Общество

Названа причина приостановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи приостанавливались из-за ошибки в работе серверов, сообщается на сайте.
RT на русском 06:23
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
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Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Общество

Мурашко призвал не ориентироваться на «плато» в эпидемии коронавируса

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 мая заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:28
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Политика

Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины

У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
1K
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Политика

Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие

В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
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Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
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Армия и оружие

В США начали производство новых противотанковых ракет

ТАСС 06 мая в 19:48
7
Армия и оружие

СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США

Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
5
Армия и оружие

Шойгу приказал произвести салют в честь Дня Победы 9 мая

Слово и Дело 03:51
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
14
Общество

В Омской области могут ввести электронные пропуска

Систему электронных пропусков в связи с коронавирусом могут ввести в регионах Сибири.
РИА ОмскИнформ 03:52
6
Общество

Для акции к 9 Мая челябинский ТЦ представил фото Гитлера

Представителям торгово-развлекательного центра «Космос» пришлось извиняться за действия своего сотрудника, который опубликовал фото Адольфа Гитлера.
Ридус вчера в 03:56
155
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,5K
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
27
Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза 06:05
1
Общество

В Екатеринбурге начался снос недостроя у Белого дома

Компания "УГМК-застройщик" приступила к сносу недостроенного многоэтажного дома, расположенного на Октябрьской площади, 5, неподалеку от здания областного правительства в Екатеринбурге.
Уралинформбюро 02:44
7
Армия и оружие

На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе

Lenta.ru вчера в 14:02
4
Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к воинским мемориалам

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Австрии за бережное отношение к советским воинским захоронениям.
РЕН ТВ 05:43
4
Политика

Путин рассказал о своей первой работе

Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
46
Шоу-бизнес

Мария Ивакова заразилась коронавирусом

Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
MedikForum.ru вчера в 17:49
4
Футбол

Селюк обратился к Генпрокуратуре по поводу смерти Самохвалова

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к Генеральной прокуратуре России после смерти защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Metaratings 05:44
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