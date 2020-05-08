Экономика

РБКРБКВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет.
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ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».
РБК04:02

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Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

Ведомости05:11

ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ «Стрелка»

ТАСС05:46

ВЭБ.РФ станет совладельцем КБ «Стрелка»

Коммерсантъ05:38

ВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

Интерфакс05:48

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Газета.Ru04:50

ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Lenta.ru04:44

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

РБК04:02
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
4
Политика

Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации»

Госдепартамент провел специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:51
26
Политика

Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую

У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
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Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Врачи требуют от жителей России медицинские справки с отрицательным тестом на коронавирус. Об этом стал известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:13
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Финансы

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня.
Интерфакс 05:27
4
Здоровье

Врач 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения СOVID-19

Пациенты поступают в клинику в состоянии различной степени тяжести, тактика их лечения ежедневно обсуждается на консилиумах.
Московский Комсомолец вчера в 12:03
19
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
314
Политика

Путин выступил с обращением к народу Австрии по местному телевидению

Президент России Владимир Путин выступил по австрийскому телеканалу ORF2, поздравив народ Австрии с 75-летием освобождения страны от нацизма.
РБК 05:54
2
Здоровье

В Кировской области за сутки коронавирусом заболел еще 41 человек

За сутки коронавирус был найден у 41 жителя Кировской области.
Newsler.ru 03:11
33
Общество

Названа причина остановки торгов на Московской бирже

Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
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Происшествия

В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра

REGNUM 05:52
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,5K
Политика

Экс-помощница призвала Байдена выйти из предвыборной гонки

Призыв к кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену выйти из предвыборной гонки опубликовала бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид 8 мая в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 20:48
8
Общество

Суды России могут вернуться к работе с 12 мая

Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
209
Политика

Грузия отозвала посла с Украины

Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
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Футбол

Из-за кризиса клубы РПЛ лишились доходов размером в 6 млрд рублей

Как стало известно СМИ, клубы Тинькофф-РПЛ лишились доходов размером в 6 миллиардов рублей.
Нева Спорт 05:38
Шоу-бизнес

Кристина Асмус с накладным беременным животом станцевала под Агутина

32-летняя актриса Кристина Асмус развлекает себя на карантине довольно необычным способом.
Paparazzi.ru 02:42
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивы об освобождении Праги

Общественное телевидение России 03:27
3
Происшествия

Пассажирский лайнер насмерть сбил человека на посадочной полосе

Авария произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Далласа в Остин, штат Техас.
Lenta.ru 05:49
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна отказывается носить обручальное кольцо

Татьяна Брухунова рассказала своим подписчикам в соцсетях, что после свадьбы с Петросяном не носит обручальное кольцо.
ФАН вчера в 12:49
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Футбол

«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Милан, Италия, 8 мая 2020, 11:13 — REGNUM Совместный проект нового стадиона представили итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер».
REGNUM 04:13
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве

Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
2,5K
Общество

Пациентка назвала пребывание в обсервации Петербурга «кромешным адом»

«Кромешным адом» назвала пребывание во временном госпитале для больных с легкой формой COVID-19 петербурженка Оксана Кутафина-Шишлова 7 мая на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 03:55
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Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
2
Общество

ВОЗ пока не нашла доказательств уханьского источника коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не располагает подтверждённой информацией, что рынок в китайской Ухани стал первым источником коронавируса.
RT на русском 05:30
3
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

REGNUM вчера в 04:15
1,2K
Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
37
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
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