Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».

с чего всё началось

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК. Издание ссылается на источник в ВЭБе. Отмечается, что обсуждение перспективы такой сделки шло порядка двух лет.

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

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