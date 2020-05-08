Экономика
Газета.RuВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК. Издание ссылается на источник в ВЭБе. Отмечается, что обсуждение перспективы такой сделки шло порядка двух лет.
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с чего всё началось
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».РБК04:02
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Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса превысило полторы тысячи
Заражение коронавирусом за последние сутки на Кубани зафиксировано у 97 человек, количество подтвержденных случаев COVID в регионе превысило 1,5 тысячи, сообщает оперштаб региона.
РИА Новости 06 мая в 03:59
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Кино
В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации»
Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.
REGNUM вчера в 16:40
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
В Тульской области еще 77 жителей заразились коронавирусом
Прирост числа заболевших коронавирусом нового типа в Тульской области Случаи инфицирования и выздоровления от COVID-19 на территории Тульской области На сегодняшний день Тульская область входит в десятку самых зараженных регионов России, занимая 8 место.
Тульская пресса 06 мая в 05:22
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали Ким Кардашьян в крошечном бикини
Звезда реалити "Семейство Кардашьян" отправилась на пляж у дома.
Paparazzi.ru вчера в 14:49
Политика
Протоиерей Смирнов заявил о необходимости освящать ядерное оружие
В начале февраля Русская православная церковь представила для публичного обсуждения проект документа, где было предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия, в том числе ядерного.
Интерфакс 01:09
Здоровье
Инфекционное отделение сакской больницы закрывают на карантин
Инфекционное отделение Сакской центральной районной больницы (ЦРБ) закрывают на карантин из-за обнаружения коронавируса у врача.
ИА Крыминформ 03:23
Общество
В России за сутки выявили еще 10 559 новых случаев коронавируса
За последние сутки подтверждено еще 10 тыс. 559 случаев коронавируса. При этом в стране проведено более 4,6 миллионов тестов.
Алтайская правда 06 мая в 04:00
Происшествия
Проценко назвал число пациентов Коммунарки в тяжелом состоянии
В инфекционной больнице в Коммунарке, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией, более половины пациентов в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 04:19
Технологии
Отчёт Capcom: операционная прибыль достигла рекордных показателей
Операционная прибыль компании достигла рекордных показателей, так как растёт уже семь лет подряд.
Игромания.ру 03:47
Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
Технологии
Назван ранний симптом коронавируса, определяющий тяжесть болезни
Происходило это, в среднем, на 3-4 день заражения коронавирусом. При этом от степени аносмии зависела и тяжесть других симптомов инфекции.
Medical Note 04:03
Шоу-бизнес
Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и с сигарой во рту
На видео Шварценеггер в кроссовках, спортивных штанах и футболке, сидит на шпагате на кухонном столе и поочередно тянется вытянутыми руками к носкам обуви, старательно делая вид, что такая тренировка дается ему нелегко.
Комсомольская правда вчера в 21:15
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
Общество
Иммунолог дал советы по ношению масок весной
Не следует пытаться высушить промокшую под дождем одноразовую маску.
Кубань 24 02:38
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
За сутки число летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 16.
Kursk.com 04:51
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР 05 мая в 12:27
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56