Экономика
Газета.RuВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ достигла договоренности о покупке доли в КБ "Стрелка", сообщает в пятницу принадлежащий Григорию Березкину РБК. Издание ссылается на источник в ВЭБе. Отмечается, что обсуждение перспективы такой сделки шло порядка двух лет.
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Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».РБК04:02
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Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что строгие карантинные меры в столице, в том числе режим всеобщей самоизоляции, продлеваются до 31 мая.
Комсомольская правда вчера в 18:57
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Праги
Ранее Минобороны России рассекретило архивные документы об операции советских войск по освобождению Берлина в 1945 году.
RT на русском вчера в 20:47
Политика
Конституционный суд Молдавии аннулировал российский кредит
Конституционный суд Молдавии объявил неконституционным соглашение о российском кредите, сообщает пресс-служба КС 7 мая на своем официальном сайте.
ИА Красная Весна вчера в 15:26
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
Суды России могут вернуться к работе с 12 мая
Суды России начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судебной системе.
Газета.Ru 03:13
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Общество
Врач посоветовал россиянам носить запасные маски
В весенний период стоит носить с собой запасные медицинские маски, так как в случае дождя маска намокнет и потеряет защитные свойства.
Известия 04:57
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Культура
Музыканты из 15 стран сыграют в прямом эфире Симфонию № 7 Шостаковича
Оркестр Baltic Sea Philharmonic исполнит Симфонию № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича в прямом эфире.
News.ru 06 мая в 11:49
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и всего мира от фашизма.
РИА Новости 04:51
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском вчера в 03:55
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение природного газа
PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company (SWOG) успешно завершила поиск нефти и газа в поселке Тяньбао уезда Даин, сумев обеспечить добычу 1,22 млн кубометров газа.
RuNews24.ru 01:28
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России
Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
Общество
Мария Захарова объяснила разделение туристов на касты
Интересно, что ранее Мария Захарова отказалась встретиться в прямом эфире с политиком Алексеем Навальным, однако приняла предложение представителя турбизнеса Вероники Бирман, которая попросила ее прокомментировать разделение россиян на касты: тех, кому можно ездить за границу, и кому — нельзя.
Profi.travel вчера в 09:48
Музыка
Little Big выпустили новую песню «Hypnodancer»
Российская группа Little Big представила новую песню "Hypnodancer", что дословно можно перевести как "Гипнотический танцор".
Pravda.Ru 04:42
Наука
Употребление кофе снижает риск преждевременной смерти
Люди, которые выпивают чашку кофе в день, уменьшают риск ранней смерти на 12%.
ToDay News Ufa вчера в 14:01
Политика
Путин о войне: у России нет и не может быть чувства вины
У России же нет и не может быть чувства вины из-за неё, заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова «Война за память» на телеканале «Россия-1».
REGNUM 05:08
Шоу-бизнес
Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Гордон напомнила, что на телешоу «Топ Мини Моделс» Яна назвала маленькую модель Зою Кукушкину «умственно отсталой», которая является воспитанницей детского дома.
iReactor вчера в 05:47
Политика
Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине
Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
Армия и оружие
СМИ заявили, что Китай готовится напасть на США
Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине и заявляет, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей войне с Соединёнными Штатами Америки.
MOS.news 05:00
Армия и оружие
Российским военным запретили рассказывать о службе в СМИ и интернете
Газета.Ru вчера в 03:58
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима
Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными.
РБК вчера в 12:55
Общество
Коронавирус добрался до новых районов в Самарской области
За последние сутки в губернии специалисты выявили 81 новый случай коронавируса.
ГТРК Самара 06 мая в 04:20
Армия и оружие
Минобороны рассказало о двух этапах поставки Су-57
Контракт на поставку ВКС России 76 самолетов Су-57 был заключен на форуме "Армия-2019". Сейчас продолжаются испытания истребителя.
Российская газета 02:25
Финансы
Турция закрыла свой валютный рынок для Citigroup, BNP Paribas и UBS
Днем ранее, 7 мая, курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, после того как трейдеры начали играть на понижении после комментария Федеральной резервной системы (ФРС) о возможном исключении своповой кредитной линии ФРС для поддержжки истощенных валютных запасов Анкары.
Вести.Ru 05:35