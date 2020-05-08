Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

Руководство ВЭБа приняло решение о приобретении доли в ООО "КБ Стрелка" в размере около 20%, сообщила госкорпорация.
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с чего всё началось

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе. Обсуждение возможности такой сделки шло около двух лет. Информацию о заключении сделки подтвердили РБК в пресс-службе ВЭБа и бюро «Стрелка».
РБК04:02

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ВЭБ купит около 20% «КБ Стрелка»

Интерфакс05:48

ВЭБ.РФ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Lenta.ru04:44

ВЭБ.РФ станет совладельцем КБ «Стрелка»

Коммерсантъ05:38

Госкорпорация ВЭБ.РФ купит долю в «Стрелке» Александра Мамута

Ведомости05:11

ВЭБ достиг договоренности о покупке доли в КБ «Стрелка»

Газета.Ru04:50

ВЭБ.РФ приобретет около 20% в КБ «Стрелка»

ТАСС05:46

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

РБК04:02
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Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

ТАСС 07:16
4
Общество

Сергей Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

В Москве коронавирус подтверждён у 92 тысяч человек, скончались 905 пациентов, выздоровели почти 10 тысяч.
Говорит Москва 03:29
91
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

REGNUM вчера в 04:15
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Экономика

«Уральские авиалинии» попросили субсидии на зарплаты и кредитные линии от банков

Перевозчик обратился за субсидиями на выплату зарплат и просьбой увеличить объем кредитных линий от банков, общий объем финансовой поддержки исчисляется миллиардами рублей, сообщил в пятницу ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
ТАСС 07:20
Общество

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке

Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке.
РИА Новости 06:18
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Происшествия

В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Газета.Ru 03:00
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
2,5K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Происшествия

В Петербурге задержали со стрельбой пьяного водителя Jaguar

РЕН ТВ 03:44
4
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Происшествия

Где в Липецкой области подтверждено 47 случаев коронавируса

Стало известно, где заболели 47 человек COVID-19 в Липецкой области, новые данные озвучил региональный оперативный штаб 7 мая.
Kursk.com вчера в 09:16
53
Общество

Десяти российским регионам угрожает засуха

Сразу в нескольких российских регионах весна выдалась без осадков, что создало условия для почвенной засухи и может угрожать будущему урожаю.
Вести.Ru 01:50
509
Общество

Судно «Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

"Академик Черский" идет к складу за трубами для "Северного потока -2". Судно ООО "Газпром флот" вышло из порта Калининграда и направилось на северо-запад.
Деловое.ТВ 03:02
1,1K
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского дипломата из Киева, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:22
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Армия и оружие

Минобороны сообщило об отъезде российских военных из Италии

Минобороны направило в Италию российских специалистов, медицинское оборудование и спецтехнику для помощи в борьбе с коронавирусом в конце марта.
РБК 04:18
1
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
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Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
4
Шоу-бизнес

Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Российский шоумен и актер Никита Джигурда вызвал на боксерский поединок бойца смешанного стиля, многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко.
NewInform вчера в 10:56
25
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
141
Происшествия

Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 06:41
80
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Общество

Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК вчера в 09:52
6K
Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
3
Шоу-бизнес

Имущество Сергея Жигунова продают с молотка

Woman.ru вчера в 02:20
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
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