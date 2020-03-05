Общество
РБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума
Общество
В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом
В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
В Беларуси матчем за Суперкубок сегодня откроется футбольный сезон
4 марта в Минске состоится первая официальная игра футбольного сезона-2020 в Беларуси — матч за Суперкубок между действующим чемпионом страны брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» (3-е место в прошлом чемпионате).
Общество
Тюмень вошла в тройку по уровню индекса «IQ городов»
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Единоборства
Волков анонсировал следующий бой
Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, дал понять, что уже знает, с кем проведёт следующий поединок, но не стал называть имя соперника, поскольку контракт ещё не подписан.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Армия и оружие
В Китае обратили внимание на «скрытые карты» ПВО России
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Общество
Число стран мира, где зафиксирован коронавирус, возросло до 76
Общее число заболевших новым типом коронавируса за пределами Китая составило 12 668 человек.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Авто
Genesis показал новый седан Genesis G80
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Армия и оружие
В Минобороны назвали ситуацию в Идлибе моментом истины
Ситуация в сирийском Идлибе стала очередным моментом истины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Общество
ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста
Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ.
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Армия и оружие
Польша пригласит российских наблюдателей на учения Defender Europe 20
"Российская Федерация, как и другие страны ОБСЕ, получит приглашение принять участие в наблюдении за учениями Defender Europe 20, которые будут проходить на территории Польши", - указано в сообщении.
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показала главный изъян своего тела
Находящаяся в отпуске Кайли Дженнер показала в Instagram главный недостаток собственного тела.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Политика
Путин сравнил Касперского с Илоном Маском
Политика
В парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Культура
Фестиваль «Культурный код» пройдёт в Челябинске
Армия и оружие
МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США
Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Общество
Шнуров в стихах ответил на слова Смирнова об образовании для девочек
Музыкант Сергей Шнуров в стихах прокомментировал слова протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова о "ненужности" образования для девочек.
Общество
Россиян старше 45 лет могут уведомлять о размере пенсии
Инициативу выдвинуло Минтруда России. Первую рассылку планируют запустить в следующем году.
Хоккей
Форвард «Ак Барса» Лукоянов забил первый гол в сезоне в плей-офф
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов отметился голом во втором матче серии Кубка Гагарина против «Нефтехимика».