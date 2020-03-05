Экономика
РБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
Кремль: Путин не планирует обсуждать досрочные выборы в Госдуму
По словам Пескова, в четверг веером на встрече с депутатами глава государства собирается обсуждать поправки в Конституцию.
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, превышающих 28 дней.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Политика
Памфилова объяснила «пакетное» голосование по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, почему невозможно проголосовать отдельно по каждой поправке в Конституцию.
Политика
Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена
Государственная дума в среду приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Общество
ФБК оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тыс. рублей Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) Алексея Навального за нарушение порядка деятельности организации-иноагента.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
Гаджеты
Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу
Согласно информации, распространяющейся в Сети, южнокорейская компания Samsung работает над своим новым смартфоном Galaxy M21.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Общество
Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты
Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Культура
На Netflix вышел третий сезон аниме Castlevania
На Netflix появился третий сезон анимационного сериала по мотивам игровой франшизы Castlevania.
Общество
О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ
Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Путин рассказал историю создания «Искандеров»
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Политика
Турция направила на границу с Грецией бойцов спецназа
Анкара привлекла 1000 сотрудников полицейского спецназа, чтобы сдержать попытки греческих пограничников вытеснить беженцев на турецкую территорию.
Политика
Кремль отреагировал на сообщения о минировании самолетов
Спецслужбы России работают по поиску авторов сообщений о якобы минировании самолетов, рано или поздно злоумышленников поймают и накажут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Впервые ученые нашли внеземной белок. Об этом заявили американские исследователи в научном издании Science Alert.
Наука
Ученые описали структуру мишени коронавируса SARS-CoV-2
Китайские исследователи определили кристаллическую структуру молекулы, с которой связывается SARS-CoV-2 при проникновении в клетку, сообщается в Science.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Россиян предупредили о проблемах с выдачей денежных переводов в Китае
Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» предупредили о сложностях с получением переводов в Китае, так как из-за вспышки коронавируса местные банки закрывают свои отделения, в которых те выдаются наличными.
Общество
Срок наблюдения за эвакуированными из Китая украинцами закончился
Срок наблюдения за эвакуированными из-за коронавируса из Китая на Украину гражданами завершился в четверг, они покинули санаторий в поселке Новые Санжары Полтавской области, следует из онлайн трансляции, которую ведет "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Футбол
Тедеско прокомментировал нежелание Гончаренко пожать ему руку
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поведение своего коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко, который отказался пожать ему руку после четвертьфинального матча Кубка России.
Политика
Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки
Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).