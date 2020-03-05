Экономика
РБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко: на зоне был блатным
Футбол
«Барса» верит, что «Бавария» выкупит Коутиньо. Но если игрок вернется, его могут включить в другой трансфер
«Барса» верит, что мюнхенский клуб выкупит 27-летнего бразильца, у немцев есть такая опция – за 120 миллионов евро.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Политика
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Политика
Путин назвал востребованными поправки в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
Экономика
Xerox повысила предложение по покупке HP до $35 млрд
Xerox объявила тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении акций HP Inc. по $24 за бумагу, оценив, таким образом, компанию примерно в $35 млрд.
Гаджеты
Android удалось запустить на iPhone
Кино
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на семь месяцев — с апреля на ноябрь 2020 года — на фоне распространения коронавируса.
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Общество
Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом
Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Общество
США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов
Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Общество
Boeing представил проект нового вертолета для армии США
Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), предназначенного для армии США.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 100
Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании
Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса
В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Общество
Опубликовано видео с ордером на арест Тинькова
Прокуратурой Соединенных Штатов Америки был выдан ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Наука
Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта
О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».