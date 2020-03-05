Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.

Общество ПМЭФ отменили из-за коронавируса Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".

Политика Путин и Эрдоган договорились по Сирии 1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.

Политика Путин назвал востребованными поправки в Конституцию Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.

Кино Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на семь месяцев — с апреля на ноябрь 2020 года — на фоне распространения коронавируса.

Происшествия В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».

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Общество Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.

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Футбол «Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.