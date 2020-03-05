Экономика

РБКРБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

Интерфакс02:44

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБК03:49

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Ведомости02:57

Закон не писан

РИА Новости08:23

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

RT на русском02:36

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

ТАСС02:31

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

Коммерсантъ02:31
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко: на зоне был блатным

РИА Новости 10:11
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Футбол

«Барса» верит, что «Бавария» выкупит Коутиньо. Но если игрок вернется, его могут включить в другой трансфер

«Барса» верит, что мюнхенский клуб выкупит 27-летнего бразильца, у немцев есть такая опция – за 120 миллионов евро.
Sports.ru 15:47
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

1. Президенты России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Москве из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 12:58
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о снижении возраста до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин для получения права на негосударственную пенсию работающими гражданами.
Агентство Москва 04:53
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции.
Интерфакс 13:02
Политика

Путин назвал востребованными поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в России с момента принятия Конституции изменилась кардинальным образом, поэтому поправки в Основной закон являются востребованными.
RT на русском 16:34
Экономика

Xerox повысила предложение по покупке HP до $35 млрд

Xerox объявила тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении акций HP Inc. по $24 за бумагу, оценив, таким образом, компанию примерно в $35 млрд.
Интерфакс 03 марта в 05:02
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone

Ferra 05:54
Кино

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на семь месяцев — с апреля на ноябрь 2020 года — на фоне распространения коронавируса.
Дождь вчера в 13:26
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Происшествия

В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».
Красная весна вчера в 07:43
Экономика

Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности

В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.
Газета.Ru вчера в 06:12
Общество

Во Франции депутат и сотрудник парламента заболели коронавирусом

Как сообщает радио France Info, председатель Национального собрания Франции Ришар Ферран сообщил, что в Нижней палате парламента страны зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-2019.
Московский Комсомолец 17:46
Общество

США обвинили Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов

Власти США обвинили российского бизнесмена и владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова в сокрытии активов на миллиард долларов.
Lenta.ru 17:34
Общество

Boeing представил проект нового вертолета для армии США

Американская компания Boeing представила внешний вид нового легкового разведывательно-ударного вертолета FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), предназначенного для армии США.
Известия 03 марта в 13:55
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100

Число умерших от коронавируса в Италии за день выросло с 79 до 107. Общее число заболевших в стране достигло 3089 человек.
BFM.ru вчера в 12:23
Футбол

«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании

Напомним, что первая встреча завершилась победой басков 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет Реал Сосьедад.
Советский спорт 16:54
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о работе по защите военных от коронавируса

В Минобороны России в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции организована необходимая работа, имеющая своей целью обеспечение и сохранение санитарноэпидемиологического благополучия среди личного состава Вооруженных Сил.
ТК Звезда 16:01
Биатлон

Хованцев объяснил, почему Миронова пропустила спринт в Нове-Место

Матч ТВ 16:01
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК 07:51
Происшествия

В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка

Российская газета 16:11
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru 04:28
Шоу-бизнес

Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках

Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Uznayvse.ru 03:56
Общество

Опубликовано видео с ордером на арест Тинькова

Прокуратурой Соединенных Штатов Америки был выдан ордер на арест российского бизнесмена Олега Тинькова.
Рамблер 02 марта в 19:13
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Общество

Салют в честь годовщины смерти Сталина попал на видео

Lenta.ru 11:00
Наука

Появился новый метод изучения распределения автомобильного транспорта

О новом методе экологи ТюмГУ сообщили на международной конференции «Проблемы антропогенной трансформации природной среды».
Naked Science 05:51
Как работают Яндекс.Новости?
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