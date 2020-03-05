Экономика
РБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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Шоу-бизнес
Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами
Общество
В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус
В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Армия и оружие
Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо
Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Кино
Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем
Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Кино
Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь
Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой
Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией
На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кино
Мультфильм с ЛГБТ-персонажем выйдет в российский прокат
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Происшествия
Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане
НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
Кино
Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина
На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Биатлон
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Политика
Зеленский назвал перебором отдельный самолет для собаки из Уханя
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за собаки, может вернуться на родину в любой день.
Футбол
Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Происшествия
Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске
Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.