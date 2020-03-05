Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.

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Политика Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.

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