Экономика

РБКРБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Закон не писан

РИА Новости08:23

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

Коммерсантъ02:31

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Ведомости02:57

ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

Интерфакс02:44

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

RT на русском02:36

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

ТАСС02:31

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБК03:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал вчера в 23:26
Общество

В Петербурге студента из Италии обследуют на коронавирус

В Санкт-Петербурге итальянский студент был госпитализирован с диагнозом ОРВИ, его обследуют в том числе на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:59
Армия и оружие

Сирийская армия отражает атаки террористов на трассе Дамаск-Алеппо

Правительственная армия САР отражает атаки террористов в районе поселения Дадих, расположенного на трассе М5 в провинции Идлиб, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:27
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Кино

Режиссер «Бэтмена» представил первые кадры с бэтмобилем

Постановщик и соавтор сценария нового «Бэтмена» Мэтт Ривз на своей странице в Twitter поделился очередной порцией материалов с Робертом Паттинсоном в образе Темного рыцаря.
Popcornnews.ru 03:28
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Кино

Из-за коронавируса премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь

Премьеру 25-го фильма киносаги об агенте 007 решили отложить на несколько месяцев из-за угрозы коронавирусной инфекции.
Родной город 05:24
Шоу-бизнес

Литвинова рассказала Собчак о своих отношениях с Земфирой

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер Рената Литвинова заявила, что восхищается талантом Земфиры.
NewInform 03:09
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Политика

Путин призвал Эрдогана не разрушать отношения между РФ и Турцией

На встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы не допустить ухудшения российско-турецких отношений.
Ридус 09:33
Политика

Путин утвердил Основы госполитики в Арктике

Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
ТАСС 08:35
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче плей-офф КХЛ

RT на русском 11:42
Общество

Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Госдума снизила возраст для получения права на негосударственную пенсию.
РИА Новости 09:18
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

BFM.ru 03:55
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:12
Кино

Мультфильм с ЛГБТ-персонажем выйдет в российский прокат

ФедералПресс 02 марта в 14:39
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone 7

АБН 11:13
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в связи с годовщиной смерти Сталина

REGNUM 08:15
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Говоря про охранников, Силуанов отметил, что для обеспечения безопасности в России повсюду работают охранные агентства, но благодаря системам мониторинга, камерам необходимость в таком количестве охранников теряется.
Российская газета 09:48
Происшествия

Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане

НТА-Приволжье – Шесть грузовых вагонов сошли с рельсов в Татарстане.
НТА-Приволжье 10:14
Кино

Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина

На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Вечерняя Москва 10:00
Биатлон

МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, что в ответе, предоставленном Спортивному арбитражному суду (CAS), бывший директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявляет о подлинности его подписей под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
ТАСС Спорт 03 марта в 18:01
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Политика

Зеленский назвал перебором отдельный самолет для собаки из Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинка Анастасия Зинченко, оставшаяся в китайском Ухане из-за собаки, может вернуться на родину в любой день.
Известия 08:37
Футбол

Кокорин рассказал, что помогает бывшим сокамерникам

РИА Новости 06:57
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
Энергетика

Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Известия вчера в 12:20
Происшествия

Житель Калуги получил 5 лет и 2 месяца колонии за одобрение теракта в Архангельске

Второй Западный окружной военный суд Калуги приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима местного жителя Ивана Любшина за оправдание терроризма из-за комментария во «ВКонтакте».
Коммерсантъ 11:15
Общество

Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину

РБК 09:42
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное