Экономика
РБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Политика
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом
Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Здоровье
В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске
Любшин признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Космос
У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца
Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Общество
В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков
В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
Биатлон
Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Армия и оружие
Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США
Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Политика
Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Кино
Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина
На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Происшествия
Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом
Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Общество
В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива
Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Из-за теплой зимы смертность от алкоголя снизилась почти на 40%
По мнению экспертов, теплые зимние температуры снизили нагрузку на здоровье население, из-за чего уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.
Космос
НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы на турецкую территорию.