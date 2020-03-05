Экономика

РБКРБКВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации, поступившем в РБК.
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ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом из-за потери своей «дочки»

Интерфакс02:44

ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

РБК03:49

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Ведомости02:57

Закон не писан

РИА Новости08:23

ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

RT на русском02:36

В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

ТАСС02:31

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

Коммерсантъ02:31
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 12:03, Ашберн
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Деловое.ТВ вчера в 06:12
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Украинский телеведущий Владимир Остапчук считает, что группе Go_A, которая будет представлять страну на Евровидении, не нужно ехать на международный конкурс.
News.ru 10:40
Политика

В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов

Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Lenta.ru 07:09
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию

BFM.ru 03:55
Политика

Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом

Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Вести.Ru 06:22
Хоккей

«Салават» обыграл «Авангард» в третьем матче серии

REGNUM 11:52
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru 06:52
Общество

Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru вчера в 05:30
Здоровье

В России зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции заявил о новом случае заболевания Covid-19: в Россию прилетел заразившийся гражданин Италии.
РИА Новости 04:01
Происшествия

Житель Калуги получил срок за комментарий в интернете о взрыве в Архангельске

Любшин признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
Интерфакс 11:36
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия 11:11
Происшествия

Взрыв произошел в воинской части в Мурманской области

Газета.Ru 01:48
Космос

У экзопланет с очень низкой плотностью могут быть кольца

Ученые из Института Карнеги и Калифорнийского технологического института (США) составили модель, согласно которой некоторые из экзопланет с очень низкой плотностью могут быть опоясаны кольцами, сообщает пресс-служба Института Карнеги.
Научная Россия вчера в 02:32
Общество

В России изменят систему оплаты больничных и декретных отпусков

В России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».
ProUfu.ru вчера в 22:15
Биатлон

Губерниев назвал Тихонова виновником обысков у российских биатлонистов

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил, что исполняющая обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен обратилась в полицию с просьбой провести обыски у лидера сборной России Александра Логинова после интервью четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
РБК 06:15
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал кошмаром для ВМС США сценарий, когда каждый российский надводный корабль будет нести гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
REGNUM 07:06
Политика

Муфтий Татарстана оправдался за критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин оправдался за критику поправки в Конституцию о русском народе, внесенной президентом России Владимиром Путиным.
Lenta.ru вчера в 09:57
Кино

Фею в ремейке «Золушки» сыграет темнокожий мужчина

На роль крестной-феи в ремейке «Золушки» пригласили темнокожего американского актера Билли Портера.
Вечерняя Москва 10:00
Происшествия

Таксиста обвинили в изнасиловании школьницы под Калининградом

Таксиста обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы в поселке Малое Исаково под Калининградом, он арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 09:01
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском 07:31
Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Российская газета 00:47
Экономика

Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам

Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
ФедералПресс вчера в 05:53
Общество

В Дублине Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива

Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали в Ирландии.
ToDay News Ufa 05:06
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru 08:08
Футбол

Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище

Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Московский Комсомолец вчера в 12:39
Здоровье

Из-за теплой зимы смертность от алкоголя снизилась почти на 40%

По мнению экспертов, теплые зимние температуры снизили нагрузку на здоровье население, из-за чего уменьшились негативные последствия потребления алкоголя.
Газета.Ru 11:05
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

Телеведущая Лера Кудрявцева покинула канал "Муз-ТВ" после того, как глава телеканала Арман Давлетяров пригласил вести ежегодную премию "Муз-ТВ" Ольгу Бузову.
Газета.Ru 10:34
Происшествия

Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу

Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Интерфакс 06:53
Политика

Турецкий спецназ начал мешать выдворению беженцев из Греции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что турецкий спецназ мешает греческим пограничникам вытеснять беженцев с границы на турецкую территорию.
RT на русском 06:54
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