Общество

RT на русскомRT на русскомВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка

Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
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В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

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ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка

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