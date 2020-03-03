Общество
RT на русскомВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
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Международный арбитраж подтвердил запрет на продажу акций «дочки» ВЭБ.РФ
Аргументы и Факты03 марта в 02:15
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Менеджер Little Big покинул группу после новостей о «Евровидении»
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В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
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Путин рассказал, как возникла идея создания центра «Сириус»
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В сирийском населенном пункте Кафр-Джум, расположенном в провинции Алеппо, на брошенной во время отступления базе террористов сирийские военные обнаружили оружие и боеприпасы иностранного производства.
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта.
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Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз опубликовал в своем твиттере фотографии Бэтмобиля.
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Следствие по делу историка Соколова завершено
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Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Туристическому рынку угрожает новый кризис
Туристическому рынку угрожает новый кризис Политическое противостояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть туристическую отрасль к новому кризису.
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
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