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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

ВЭБ отчитался об убытках в 43 млрд рублей за полгода

ВЭБ по итогам первого полугодия 2020 года получил чистый убыток в 43,5 млрд рублей. Это следует из данных по международным стандартам финансовой отчетности корпорации, опубликованным 28 августа. За аналогичный период 2019 году у корпорации была прибыль в 12,8 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
ВЭБ.РФ в первом полугодии текущего года получил 43,5 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против прибыли в размере 12,8 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности
 госкорпорации.
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