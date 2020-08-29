ВЭБ отчитался об убытках в 43 млрд рублей за полгода

ВЭБ по итогам первого полугодия 2020 года получил чистый убыток в 43,5 млрд рублей. Это следует из данных по международным стандартам финансовой отчетности корпорации, опубликованным 28 августа. За аналогичный период 2019 году у корпорации была прибыль в 12,8 млрд руб.