ВЭБ отчитался об убытках в 43 млрд рублей за полгода
ВЭБ по итогам первого полугодия 2020 года получил чистый убыток в 43,5 млрд рублей. Это следует из данных по международным стандартам финансовой отчетности корпорации, опубликованным 28 августа. За аналогичный период 2019 году у корпорации была прибыль в 12,8 млрд руб.В источнике
С чего всё началось
ВЭБ.РФ в первом полугодии текущего года получил 43,5 млрд руб. чистого убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против прибыли в размере 12,8 млрд руб. за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности
госкорпорации.
Подробнее о событии
ВЭБ получил 43,5 млрд рублей убытка в первом полугодии против прибыли годом ранее
Коммерсантъ28 августа в 13:42