Экономика

РБКРБКВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

В марте 2020 года ВЭБ.РФ подал в Арбитражный суд иск о признании ЗАО банкротом.
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с чего всё началось

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.
РБКвчера в 11:10

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ВЭБ отсудил у главреда журнала «Эксперт» 751 миллион рублей

Дождьвчера в 14:39

ВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн руб

РБКвчера в 11:10

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 750 миллионов рублей

Эхо Москвывчера в 13:03

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Коммерсантъвчера в 12:16

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

Ведомостивчера в 12:08

ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

News.ruвчера в 11:38

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой ₽751 млн

Znak.comвчера в 14:14
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Наука

Потенциально опасный новый штамм свиного гриппа обнаружен в Китае

Ученые полагают, что вирус представляет собой смесь птичьего гриппа и H1N1, унесшего жизнь сотен тысяч человек.
Слово и Дело 00:11
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Происшествия

При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек

На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru вчера в 09:40
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу вступили в силу в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 19:26
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Футбол

ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам

Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна вчера в 17:41
Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Культура

Про жителя Абакана Дмитрия Чешева снимут кино

Новая Хакасия.Online вчера в 23:23
Общество

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Московский Комсомолец вчера в 20:13
Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Lenta.ru 00:58
Футбол

Лионель Месси покинул тройку претендентов на «Золотой мяч»

Третье место занимает Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», который вытеснил из тройки лидеров самого Лионеля Месси, который опустился на четвертую позицию.
ГЛАС.RU вчера в 23:53
Киберспорт

Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера

CyberSport.ru вчера в 16:19
Общество

Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19

Американская биофармацевтическая компания Gilead установила в развитых странах цену на лекарство ремдесивир, которое испытывают как возможное лечение от COVID-19, в размере 390 долларов за ампулу, сообщается на сайте компании.
РИА Новости вчера в 08:13
19
Общество

Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат вчера в 02:58
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Шоу-бизнес

Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму

Популярная российская актриса Кристина Асмус заявила, что начала себя приводить в форму перед разводом с юмористом гариком Харламовым.
ФАН вчера в 13:59
Экономика

Fitch ухудшило прогноз падения ВВП России до 5,8%

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения ВВП России на 5,8% в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 11:30
4
Здоровье

Минздрав объяснил невыплаты стимулирующих в Аскизской больнице

Глава региона призвал министра разъяснять медикам, сколько денег они получат и когда, чтобы у них не возникало вопросов.
Юг Сибири вчера в 22:38
Армия и оружие

Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах

Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
RT на русском 00:17
Политика

Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%

Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
174
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Авто

Автосалон «ИнтерАвто» предлагает рязанцам новый Volkswagen Polo

Новый Volkswagen Polo получил кузов лифтбек, теперь автомобиль имеет большие возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.
МедиаРязань вчера в 10:32
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны

Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
9
Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Футбол

Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru вчера в 18:52
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Энергетика

Высокая премия станет нормой для нефти Urals

В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru вчера в 11:09
2
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
211
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Валерий Фадеев
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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