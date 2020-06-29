Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.

с чего всё началось

Суд взыскал в пользу ВЭБ.РФ задолженность по договору поручительства в размере 540 млн рублей просроченного основного долга, а также 175,3 млн рублей просроченных процентов и 35,8 млн рублей неустойки — в общей сумме больше 751 млн рублей, рассказал РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда.

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 397

Шоу-бизнес Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.

Фигурное катание Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 461

Политика Что россияне думают о поправках к Конституции С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции. 3

Общество Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС. 7

Общество Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

Общество Назван способ экономии при уплате нового налога на воду Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф". 6

Политика Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400. 336

Общество В Челябинской области разрешили работать фитнес-центрам и летним кафе В Челябинской области с 29 июня разрешили работать фитнес-центрам, летним кафе и открытым верандам ресторанов, зоопаркам можно пускать посетителей для осмотра уличных вольеров. 28

Политика Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. 1

Общество На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост». 50

Технологии Ученые СВФУ создают композитные уплотнительные кольца для отечественных автомобилей В июне 2019 года были переданы для испытания уплотнители свечных колодцев ЗМЗ 409, кольца 026-028-36 и 022-028-36, а также амортизаторная втулка 451-2905432.

Политика ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января "Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС. 1K

Футбол Главный тренер «Сельты» прокомментировал игру Фёдора Смолова Ранее ГЛАС сообщал о том, что завершился 24-й тур чемпионата России, и РПЛ представила семёрку лучших голов тура.

Космос Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.