Экономика
ForbesВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
Суд взыскал в пользу ВЭБ.РФ задолженность по договору поручительства в размере 540 млн рублей просроченного основного долга, а также 175,3 млн рублей просроченных процентов и 35,8 млн рублей неустойки — в общей сумме больше 751 млн рублей, рассказал РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда.
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с чего всё началось
Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.РБК11:10
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Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Культура
Филипп Киркоров стал прообразом героя в новом фильме о Евровидении
Российский продюсер и поп-исполнитель Филипп Киркоров стал прообразом нового героя для ленты "Евровидение: История огненной саги".
ИнфоСМИ 14:50
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 12:55
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости вчера в 06:51
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
Общество
Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:56
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева родила четвертого ребенка
Саша Зверева, бывшая солистка группы «Демо», опять стала матерью. Артистка родила четвертого ребенка.
OAnews вчера в 04:11
Общество
В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Общество
Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными
Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.
РИА Новости 17:03
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
В Челябинской области разрешили работать фитнес-центрам и летним кафе
В Челябинской области с 29 июня разрешили работать фитнес-центрам, летним кафе и открытым верандам ресторанов, зоопаркам можно пускать посетителей для осмотра уличных вольеров.
Коммерсантъ Челябинск 10:42
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
Здоровье
Прирост заболевших коронавирусом в Оренбуржье связан с рынком в Орске
Как пояснили в ведомстве, прирост связан со вспышкой на рынке «Авангард» в Орске.
Orenonline.ru 07:21
Общество
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM 18:05
Технологии
Ученые СВФУ создают композитные уплотнительные кольца для отечественных автомобилей
В июне 2019 года были переданы для испытания уплотнители свечных колодцев ЗМЗ 409, кольца 026-028-36 и 022-028-36, а также амортизаторная втулка 451-2905432.
ИА ЯСИА 22:02
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
"Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении конкретных секторов экономики России еще на шесть месяцев, до 31 января 2021 года",— говорится в заявлении Совета ЕС.
Газета.Ru 14:12
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20
Футбол
Главный тренер «Сельты» прокомментировал игру Фёдора Смолова
Ранее ГЛАС сообщал о том, что завершился 24-й тур чемпионата России, и РПЛ представила семёрку лучших голов тура.
ГЛАС.RU 22:13
Космос
Это не звездная пыль. На поверхности Бетельгейзе увидели пятна
29.06.2020 Астрономы обнаружили гигантские пятна на поверхности Бетельгейзе.
Портал Поиск 07:34
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Космос
Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины
На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik 11:59
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Именно геолокация является одним из распространенных способов сбора сведений, а ее отключение не даст такой возможности.
Astera 04:36
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35