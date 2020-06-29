Экономика
ForbesВЭБ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
Суд взыскал в пользу ВЭБ.РФ задолженность по договору поручительства в размере 540 млн рублей просроченного основного долга, а также 175,3 млн рублей просроченных процентов и 35,8 млн рублей неустойки — в общей сумме больше 751 млн рублей, рассказал РБК пресс-секретарь Мещанского районного суда.
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с чего всё началось
Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.РБКвчера в 11:10
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:25, Ашберн
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