Экономика
ВедомостиВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
Собственником наибольшего пакета в размере 44% был ВЭБ.РФ, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали еще 29,3%. В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
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с чего всё началось
Столько же было у ее мужа, до 2017 года главного редактора журнала «Эксперт», гендиректора медиахолдинга Валерия Фадеева, и у научного редактора «Эксперта» Александра Привалова. Наибольший пакет — 44% — тогда был у ВЭБа, «Базовому элементу» Олега Дерипаски принадлежали 29,3%.РБКвчера в 11:10
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Газета.Ru вчера в 11:34
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Новостройки в Казани за год подорожали на 8,5%. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 79 711 рублей.
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В России во время пандемии продолжат поднимать тарифы на ЖКУ
Ранее в России отменили штрафы за долги за ЖКУ для граждан и управляющих компаний. Однако эта мера действует только до конца года.
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