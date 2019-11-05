Экономика
Gazeta.SPbВЭБ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге
В Ленинградской области в районе морского порта Усть-Луга построят газохимический комплекс по производству полиэтилена. О кредите на первый этап строительства договорились ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс». Суммарная мощность промышленного комплекса составит до 3 млн тонн полиэтилена в год.
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«Балтийский Химический Комплекс» заключил договора с подрядчиками и привлек финансирование от ВЭБ на строительство в Усть-Луге
Агентство Строительных Новостей03:15
ВЭБ.РФ профинансирует строительство газохимического комплекса в Усть-Луге
Коммерсантъ Санкт-Петербург03:11
Балтийский химический комплекс будет использовать американские технологии при производстве полимеров
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Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
РИА Новости вчера в 19:04
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«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
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В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Российская газета вчера в 23:07
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NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
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Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
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Газета.Ru 02:21
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АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
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В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»
Сегодня, 5 ноября, появилась информация о том, что 60 работников петербургского отделения торговой сети «Лента» оказались на амбулаторном лечении из-за отравления.
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