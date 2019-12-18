Экономика

ВедомостиВедомостиВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов

Госкорпорация купила у «Трансфин-М» 25% компании «Атлант», у которой осталось 75%. ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт. Договоры о передаче уже подписаны в отношении 17 000.
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