Экономика
ВедомостиВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов
Госкорпорация купила у «Трансфин-М» 25% компании «Атлант», у которой осталось 75%. ВЭБ.РФ планирует передать «Атланту» в лизинг или в собственность «на рыночных условиях» весь свой парк грузовых вагонов – около 40 000 шт. Договоры о передаче уже подписаны в отношении 17 000.
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Экономика
FATF раскритиковала ЦБ за редкие антиотмывочные проверки банков
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В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
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Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
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Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
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Цены на нефть перешли к снижению на данных о росте запасов в США
Официальный доклад о запасах нефти в США от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) будет обнародован вечером 18 декабря 2019 г. Эксперты ожидают, что статистика EIA покажет снижение запасов нефти в США за неделю на 2,5 млн барр.
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
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Политика
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Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
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«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Общество
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Футбол
«Зенит» может предложить Данни стать детским тренером в клубной академии
Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил корреспонденту «РБ-Спорт», что клуб может предложить бывшему капитану команды Мигелю Данни стать детским тренером в зенитовской академии.
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест экс-заведующую роддомом №27
Пресненский районный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшей заведующей филиалом московского родильного дома №27 Марине Сармосян.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Армия и оружие
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Происшествия
Петербуржцы уже пострадали от шторма
На улице Решетникова дерево рухнуло на припаркованные автомобили - от удара пострадали не менее двух машин, у одного из авто заметно помят кузов.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Гаджеты
Появились детальные изображения PlayStation 5 и DualShock 5
Графический дизайнер Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli) под ником Snoreyn, воссоздал реалистичные изображения девкита PlayStation 5 и джойстика DualShock 5. За основу были взяты ранее опубликованные чертежи ресурса Letsgodigital.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
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Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
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«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
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Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.