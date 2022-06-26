ИнтерфаксВ Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 млн евроВ докладе «Влияние замены российских и белорусских товаров по группам товаров» исследователи делают вывод, что полное перекрытие импорта увеличит издержки страны на 860 млн евро в ценах 2021 года.ИА Красная ВеснаВ проведенном анализе 540 товарных групп учитываются только прямые эффекты импортозамещения, то есть товары, которые импортируют сами компании.ИнтерфаксИмпортозамещение же для Эстонии, как считает эксперт Центра мониторинга Уку Варблане, «осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения», поэтому «за получение товара просто приходится платить более высокую цену».Московский КомсомолецПолное прекращение импорта из России и Белоруссии будет означать для эстонских компаний дополнительные расходы в 860 млн евро по ценам 2021 года.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьФАНФАНИА Красная ВеснаГЛАС.RUПодробнее о событииОтказ от импорта из России и Белоруссии обернется для Эстонии потерей 860 млн евроФАН07:56В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 млн евроИнтерфакс06:35В Эстонии оценили возможные последствия отказа от закупок товаров из России и БелоруссииГЛАС.RU07:14В Эстонии подсчитали, во сколько им обойдется перекрытие импорта из РФ и РБИА Красная Весна07:43Отказ от российских и белорусских товаров обойдется Эстонии в 860 млн евроМосковский Комсомолец07:39Без импорта из РФ и Белоруссии Эстония потеряет 860 млн евроОреанда-Новости07:35Показать ещёОценить82Поделиться