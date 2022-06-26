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В Эстонии оценили отказ от импорта из России и Белоруссии в 860 млн евро

В докладе «Влияние замены российских и белорусских товаров по группам товаров» исследователи делают вывод, что полное перекрытие импорта увеличит издержки страны на 860 млн евро в ценах 2021 года.
ИА Красная Весна
В проведенном анализе 540 товарных групп учитываются только прямые эффекты импортозамещения, то есть товары, которые импортируют сами компании.
Интерфакс
Импортозамещение же для Эстонии, как считает эксперт Центра мониторинга Уку Варблане, «осложняется тем, что на рынке во многих секторах экономики нет излишков предложения», поэтому «за получение товара просто приходится платить более высокую цену».
Московский Комсомолец
Полное прекращение импорта из России и Белоруссии будет означать для эстонских компаний дополнительные расходы в 860 млн евро по ценам 2021 года.
Интерфакс

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