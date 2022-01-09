ТАССВ ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестицийСтраны ЕС должны привлечь около €500 млрд инвестиций до 2050 года для обеспечения строительства и работы атомных электростанций (АЭС) нового поколения.ТАССВ интервью Journal du dimanche экс-министр финансов Франции подчеркнул, что данная мера необходима для перехода к безвыбросным источникам энергии и борьбы с глобальным потеплением.Expert.ruРазработка и строительство реакторов нового поколения, в том числе EPR (European Pressurised Reactor, "Европейский водоводяной реактор"), будет вестись до 2045 года.ТАССПариж уверен, что использование атомной энергетики должно облегчить окончательный переход на возобновляемые источники.Российская газетаЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЕврокомиссар призвал инвестировать €500 млрд в АЭС нового поколенияExpert.ru06:31В ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестицийТАСС03:58Европейский комиссар Бретон призвал ЕС вложить к 2050 году €500 млрд в разработку «зелёных» АЭСNews.ru05:27Представитель ЕК Бретон: объем инвестиций в атомные станции может достигнуть 500 млрд евроЭкономика сегодня04:52Европе потребуется до 500 млрд евро для развития «зеленой» атомной энергетикиФАН04:50В ЕС подсчитали, что стоимость новых АЭС обойдется в 500 млрд евроИА Красная Весна05:58Европейской атомной энергетике потребуется 500 миллиардов евроРоссийская газета03:24Показать ещёОценитьПоделиться