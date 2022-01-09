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В ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестиций

Страны ЕС должны привлечь около €500 млрд инвестиций до 2050 года для обеспечения строительства и работы атомных электростанций (АЭС) нового поколения.
ТАСС
В интервью Journal du dimanche экс-министр финансов Франции подчеркнул, что данная мера необходима для перехода к безвыбросным источникам энергии и борьбы с глобальным потеплением.
Expert.ru
Разработка и строительство реакторов нового поколения, в том числе EPR (European Pressurised Reactor, "Европейский водоводяной реактор"), будет вестись до 2045 года.
ТАСС
Париж уверен, что использование атомной энергетики должно облегчить окончательный переход на возобновляемые источники.
Российская газета

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Еврокомиссар призвал инвестировать €500 млрд в АЭС нового поколения
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