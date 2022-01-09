ТАССВ ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестицийВластям Евросоюза необходимо инвестировать до 500 млрд евро в создание атомных станций нового поколения, заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.ФАНРазработка и строительство реакторов нового поколения, в том числе EPR (European Pressurised Reactor, "Европейский водоводяной реактор"), будет вестись до 2045 года.ТАССЛокомотивом в продвижении европейского плана выступает Франция.Российская газетаПариж уверен, что использование атомной энергетики должно облегчить окончательный переход на возобновляемые источники.Российская газетаЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииВ ЕС подсчитали, что стоимость новых АЭС обойдется в 500 млрд евроИА Красная Весна05:58Европейский комиссар Бретон призвал ЕС вложить к 2050 году €500 млрд в разработку «зелёных» АЭСNews.ru05:27Европейской атомной энергетике потребуется 500 миллиардов евроРоссийская газета03:24Европе потребуется до 500 млрд евро для развития «зеленой» атомной энергетикиФАН04:50В ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестицийТАСС03:58Представитель ЕК Бретон: объем инвестиций в атомные станции может достигнуть 500 млрд евроЭкономика сегодня04:52Европа могла поторопиться с закрытием АЭСНезависимая газетавчера в 02:11Показать ещёОценитьПоделиться