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В ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестиций

Властям Евросоюза необходимо инвестировать до 500 млрд евро в создание атомных станций нового поколения, заявил Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
ФАН
Разработка и строительство реакторов нового поколения, в том числе EPR (European Pressurised Reactor, "Европейский водоводяной реактор"), будет вестись до 2045 года.
ТАСС
Локомотивом в продвижении европейского плана выступает Франция.
Российская газета
Париж уверен, что использование атомной энергетики должно облегчить окончательный переход на возобновляемые источники.
Российская газета

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В ЕС подсчитали, что стоимость новых АЭС обойдется в 500 млрд евро
ИА Красная Весна05:58
Европейский комиссар Бретон призвал ЕС вложить к 2050 году €500 млрд в разработку «зелёных» АЭС
News.ru05:27
Европейской атомной энергетике потребуется 500 миллиардов евро
Российская газета03:24
Европе потребуется до 500 млрд евро для развития «зеленой» атомной энергетики
ФАН04:50
В ЕК заявили, что строительство новых АЭС в Европе потребует €500 млрд инвестиций
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Представитель ЕК Бретон: объем инвестиций в атомные станции может достигнуть 500 млрд евро
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