Спорт

Вести КрымВести КрымВЕСТИ-КРЫМ: выпуск 16.09.2019 20:45

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Как в ущелье Шайтан-Дере спасали туриста, а еще расскажем когда ждать дождей — На полуостров прибыла делегация общественников из Чехии, а делегаты из Греции собираются снимать на полуострове документальные фильмы.
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Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
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В России планируют упростить правила ухода в отпуск

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Valve начала открытое бета-тестирование новой библиотеки Steam.
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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
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«Автомобилист» победил «Авангард» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ: матч с омским «Авангардом» закончился сегодня со счетом (3-2).
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По словам заведующего вторым нейрохирургическим отделением Областной клинической больницы Эдуарда Хасаншина, опухоль у калининградки развивалась 15 лет и дала о себе знать только в последнее время.
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В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ

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Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
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Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России

По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
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Лидер КПРФ заметил, что у фракции уже есть подготовленные поправки по изменению выборного законодательства.
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Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины

Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
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Звёзды «Зачарованных» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти»

Звёзды фантастического сериала «Зачарованные» Холли Мэри Комбс и Алисса Милано выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти».
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Дума поддержала законопроект об электронных трудовых книжках

Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о введении электронных трудовых книжек.
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