Отмечается, что жара «сожгла» урожай горчицы в Канаде — еe главном мировом производителе, а вторым и третьим экcпортерами сырья для горчицы выступали Россия и Украина, экспорт из которых приостановлен из-за логистических проблем.
Российские военные уничтожили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады украинских вооруженных сил в районе села Белогорка в Херсонской области, в результате погибли более 400 бойцов, сообщает Минобороны России.
США на протяжении 77 лет отрицают вину в совершенном 6 и 9 августа 1945 года военном преступлении — ядерной бомбардировке мирных жителей японских городов Хиросима и Нагасаки, заявил глава Центра международной безопасности РАН, академик Алексей Арбатов, передает РИА Новости.