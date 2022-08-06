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В ЕС вырастет спрос на российское подсолнечное масло

Ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный допустил рост спроса на подсолнечное масло из России из-за неурожая оливок в Европе.
RT на русском
Чарный заявил, что засуха и аномальная жара в Европе могут привести к сокращению урожая оливок.
РЕН ТВ
По данным Министерства сельского хозяйства США, ожидается, что мировое производство оливкового масла сократится на 11%, до 2,9 миллиона метрических тонн, в 2022-2023 сельскохозяйственном году.
РИА Новости
Отмечается, что жара «сожгла» урожай горчицы в Канаде — еe главном мировом производителе, а вторым и третьим экcпортерами сырья для горчицы выступали Россия и Украина, экспорт из которых приостановлен из-за логистических проблем.
News.ru

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В ЕС вырастет спрос на российское подсолнечное масло
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