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В Европе биржевая цена газа впервые превысила $540 за тысячу кубометров

В Европе биржевая цена газа превысила $540 за 1 тыс. кубометров, что произошло впервые.
Известия
В ночь на четверг произошел пожар на Уренгойском заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту.
ПРАЙМ
Производственные мощности пришлось остановить, в результате чего прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в четверг упала более чем в два раза (с 2,1 млн кубометров в час в течение дня до 1 млн кубометров).
Нефтегазовая вертикаль
В пятницу с 7:00 мск объем прокачки немного подрос, примерно до 1,5-1,6 миллиона кубометров газа в час.
Finam.Ru

С чего всё началось

Биржевая цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров.
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