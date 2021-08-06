Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров.

РИА Новости вчера в 05:01