Производственные мощности пришлось остановить, в результате чего прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» в четверг упала более чем в два раза (с 2,1 млн кубометров в час в течение дня до 1 млн кубометров).
Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов. К 11:30 мск сентябрьский фьючерс на газ по индексу TTF (самого ликвидного хаба Европы) дорожал до 546,3 доллара за тысячу кубометров.
Главный тренер женской сборной Норвегии по гандболу Торир Хергейрссон и игроки команды Нора Мёрк и Стине Офтедаль после поражения от команды России (26:27) в полуфинале Олимпийских игр – 2020 в Токио не поприветствовали судей после окончания матча.
Выдающегося ученого, создателя основ современного российского ядерного оружия академика Юрия Трутнева похоронят в городе Сарове Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации "Росатом".