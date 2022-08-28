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В Европе из-за неурожая подорожает картофель фри

Рекордно высокие летние температуры в Европе и засуха, по прогнозам, приведут к самому низкому урожаю картофеля за последние годы, что может стать причиной роста цен на картофель фри, сообщает Reuters со ссылкой на исследование World Potato Markets.
Ведомости
В Европе могут резко вырасти цена на картофель фри, чипсы и другую продукцию из картошки из-за неурожая.
Forbes
По данным аналитиков, экстремальные погодные условия в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии, на которые приходится основная часть производства картофеля в ЕС, могут привести к рекордно низкому урожаю.
Ведомости
Производство картошки может опуститься даже ниже показателей засушливого 2018 года, ожидают эксперты.
Forbes

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В Европе из-за неурожая подорожает картофель фри
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