Рекордно высокие летние температуры в Европе и засуха, по прогнозам, приведут к самому низкому урожаю картофеля за последние годы, что может стать причиной роста цен на картофель фри, сообщает Reuters со ссылкой на исследование World Potato Markets.
По данным аналитиков, экстремальные погодные условия в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии, на которые приходится основная часть производства картофеля в ЕС, могут привести к рекордно низкому урожаю.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в эфире австрийского телеканала ORF TV выразил сомнение, что на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза идея запретить выдачу виз россиянам получит единогласную поддержку.
«Законопроектом предлагается внести в Федеральный закон «О страховых пенсиях» изменения, предусматривающие перерасчёт с 1 января 2023 года страховой пенсии по старости работающим пенсионерам исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трёх), применяемого при назначении страховой пенсии», — говорится в документе.
Анкара намерена обратиться в НАТО в связи тем, что греческие военные навели комплекс ракеты из системы С-300 на самолеты F-16 ВВС Турции, сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в турецком Минобороны.