РИА НовостиЭксперты рассказали, что туризм в ЕС восстановится после конфликта на Украине в 2025 годуВ Европе оценили влияние российско-украинского конфликта на восстановление туристического сектора после пандемии, сообщает АТОР.РИА НовостиЕвропейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала ежеквартальный доклад, в котором было проанализировано влияние на индустрию пандемии COVID-19, экономических и геополитических факторов.РИА НовостиПрогнозируется, что в 2022 году число международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30 процентов ниже, чем в 2019 году.РИА НовостиПо свежим данным отраслевой комиссии ЕС, количество туристических прибытий в Европу в первом квартале оказалось на 43% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.АК&МЧитать далееСвернутьПодробнее о событииСтало известно, какие страны Европы больше всего пострадают из-за отсутствия российских туристовТонкости туризма03:37В Европе оценили потери туристической отрасли от спецоперации на УкраинеИА Красная Весна04:24Эксперты рассказали, что туризм в ЕС восстановится после конфликта на Украине в 2025 годуРИА Новости03:56В Европе рассказали, кто больше всего пострадает от отсутствия российских туристовТВ Центр04:42Показать ещёОценить16Поделиться