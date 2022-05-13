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Эксперты рассказали, что туризм в ЕС восстановится после конфликта на Украине в 2025 году

В Европе оценили влияние российско-украинского конфликта на восстановление туристического сектора после пандемии, сообщает АТОР.
РИА Новости
Европейская комиссия по путешествиям (ETC) опубликовала ежеквартальный доклад, в котором было проанализировано влияние на индустрию пандемии COVID-19, экономических и геополитических факторов.
РИА Новости
Прогнозируется, что в 2022 году число международных туристов, прибывающих в Европу, будет на 30 процентов ниже, чем в 2019 году.
РИА Новости
По свежим данным отраслевой комиссии ЕС, количество туристических прибытий в Европу в первом квартале оказалось на 43% меньше в сравнении с тем же периодом 2019 года.
АК&М

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