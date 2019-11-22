Спорт

Вести.RuВести.RuВФЛА грозят исключением из World Athletics

"Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендацию относительно санкций, которые совет должен принять в отношении ВФЛА за нарушение антидопингового кодекса, и относительно того, должен ли конгресс рассмотреть исключения ВФЛА из World Athletics", — приводит слова Андерсена ТАСС.
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