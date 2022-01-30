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В ФРГ допустили продление помощи бизнесу из-за коронавируса

Власти ФРГ могут продлить программу предоставления финансовой помощи предприятиям в условиях ограничений по COVID-19.
REGNUM
Перечисление выплат пострадавшим предприятиям началось 18 января.
Экономика сегодня
Сейчас на получение помощи подано 4370 заявок, которые предусматривают сумму около 222 млн евро.
Экономика сегодня
По условиям, фирма может рассчитывать на финансовую поддержку властей, если рискует закрыться.
ФАН

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Зачем в ФРГ продляют программу помощи при пандемии? Мнение
ИА Красная Весна08:29
В ФРГ допустили продление помощи бизнесу из-за коронавируса
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Немецкий бизнес может рассчитывать на продление господдержки в условиях пандемии
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