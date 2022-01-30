REGNUMВ ФРГ допустили продление помощи бизнесу из-за коронавирусаВласти ФРГ могут продлить программу предоставления финансовой помощи предприятиям в условиях ограничений по COVID-19.REGNUMПеречисление выплат пострадавшим предприятиям началось 18 января.Экономика сегодняСейчас на получение помощи подано 4370 заявок, которые предусматривают сумму около 222 млн евро.Экономика сегодняПо условиям, фирма может рассчитывать на финансовую поддержку властей, если рискует закрыться.ФАНЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЗачем в ФРГ продляют программу помощи при пандемии? МнениеИА Красная Весна08:29В ФРГ допустили продление помощи бизнесу из-за коронавирусаREGNUM00:01Немецкий бизнес может рассчитывать на продление господдержки в условиях пандемииЭкономика сегоднявчера в 13:01Власти Германии могут продлить меры господдержки бизнеса на фоне COVID-19ФАНвчера в 12:21Показать ещёОценить9Поделиться