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В ФРГ предупредили о шоке потребителей газа после установления новых цен

Граждане Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.
Ведомости
По словам Мюллера, цены на энергоносители могут повыситься втрое из-за ситуации с «Северным потоком».
Аргументы и Факты
Мюллер призвал власти Германии принять меры по облегчению бремени, связанного с ростом стоимости энергоносителей, для граждан страны.
ТАСС
«Газпром» в середине июня сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» сначала до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.
РБК

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