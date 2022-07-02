ВедомостиВ ФРГ предупредили о шоке потребителей газа после установления новых ценГраждане Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, заявил в интервью медиагруппе Funke глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.ВедомостиПо словам Мюллера, цены на энергоносители могут повыситься втрое из-за ситуации с «Северным потоком».Аргументы и ФактыМюллер призвал власти Германии принять меры по облегчению бремени, связанного с ростом стоимости энергоносителей, для граждан страны.ТАСС«Газпром» в середине июня сообщил о снижении поставок по «Северному потоку» сначала до 100 млн куб. м в сутки, а затем до 67 млн из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих агрегатов.РБКЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВREGNUMГазета.RuЦарьградНовостной фронтИзвестияФАНАргументы и ФактыБлокнот.руИА Красная ВеснаМордовМедиаНародные новостиАбзацРосбалтLive24RT на русскомВечерняя МоскваРБККомсомольская правдаПятый каналЭкономика сегодняРоссийская газетаПодробнее о событииВ Германии начали готовить жителей к нехватке газаРЕН ТВвчера в 14:49Глава сетевого агентства ФРГ Мюллер: немцы будут шокированы, когда получат счета за газИзвестиявчера в 07:03Регулятор ФРГ: Немцы будут шокированы предстоящим повышением цен на газLife.ruвчера в 06:40Глава сетевого агентства ФРГ Мюллер: немцы будут шокированы, когда получат счета за газРИА Новостивчера в 06:50Регулятор ФРГ предупредил о шоке для потребителей при росте цен на газРБКвчера в 05:37В Германии предупредили, что потребителей шокирует повышение цен на газГазета.Ruвчера в 05:18Глава регулятора ФРГ предупредил, что повышение цен на газ шокирует потребителейТАССвчера в 03:52Показать ещёОценить1,1KПоделиться