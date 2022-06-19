ТАССВ ФРС США заявили, что снижение инфляции до 2% потребует не меньше двух летВозвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.РИА НовостиВластям США не удастся добиться снижения инфляции в стране до 2% раньше, чем через два года.ТАССМестер не видит предпосылок для рецессии в экономике США.ПрофильПо данным Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.ТАССЧитать далееСвернутьПрофильПрофильГазета.RuКомсомольская правдаRT на русскомLife.ruREGNUMПодробнее о событииВ США допустили, что снижение инфляции в стране до 2% потребует не менее двух летRT на русскомвчера в 15:16В ФРС США заявили, что снижение инфляции до 2% потребует не меньше двух летТАССвчера в 13:14Президент банка ФРС Местер заявила, что снижение инфляции в США до 2% займет пару летLenta.ruвчера в 14:25ФРС США: на снижение инфляции до 2% потребуется не меньше двух летАргументы и Фактывчера в 14:07Президент ФРС Местер: снижение инфляции в США до 2% займет пару летРИА Новостивчера в 13:49В США спрогнозировали снижение инфляции до 2% не раньше, чем через 2 годаПрофильвчера в 13:37В ФРС заявили, что на снижение уровня инфляции в США до 2% потребуются годыLife.ruвчера в 14:39Показать ещёОценить46Поделиться