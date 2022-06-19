Возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.
«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин (Кум)»,— написал Олег Тягнибок в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).