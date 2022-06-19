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В ФРС США заявили, что снижение инфляции до 2% потребует не меньше двух лет

Возвращение инфляции в США на уровень в 2% может занять "пару лет", поскольку монетарные инструменты не в состоянии решить проблему отстающего предложения, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер.
РИА Новости
Властям США не удастся добиться снижения инфляции в стране до 2% раньше, чем через два года.
ТАСС
По данным Федеральной резервной системы (ФРС), в США наблюдается снижение темпов экономического роста ниже среднего уровня.
Аргументы и Факты
По данным Минтруда США, потребительские цены в стране выросли по итогам мая на 8,6% в годовом выражении, что является крупнейшим ростом с декабря 1981 года.
ТАСС

Подробнее о событии

В США допустили, что снижение инфляции в стране до 2% потребует не менее двух лет
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В ФРС США заявили, что снижение инфляции до 2% потребует не меньше двух лет
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Президент банка ФРС Местер заявила, что снижение инфляции в США до 2% займет пару лет
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ФРС США: на снижение инфляции до 2% потребуется не меньше двух лет
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Президент ФРС Местер: снижение инфляции в США до 2% займет пару лет
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