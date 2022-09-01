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В Финляндии начался резкий рост тарифов на электроэнергию

По словам главы финской консалтинговой компании по прогнозированию и анализу рисков мировой экономики GnS Туомаса Малинена, поставщики электричества подняли цены в 10-12 раз.
Infinica
Страны ЕС уже не в состоянии полностью субсидировать расходы, а поставщики энергоресурсов — соблюдать долгосрочные соглашения, неподъемные тарифы добрались до малого бизнеса и жителей Европы, пишет Евразия Daily
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Yakutsk.ru
По данным биржи электроэнергии Nord Pool, часовая биржевая стоимость оптовой электроэнергии в Финляндии достигает 800 евро за МВт-ч, при этом в 2021 г. показатель был в 10 раз ниже.
Neftegaz.ru
Директор по продажам компании Turku Energia Харри Сало считает, что тем, у кого нет действующего контракта по фиксированным ценам, ближайшей зимой придется плохо, потому что «цены вырастут во много раз».
RuNews24.ru

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