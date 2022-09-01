Страны ЕС уже не в состоянии полностью субсидировать расходы, а поставщики энергоресурсов — соблюдать долгосрочные соглашения, неподъемные тарифы добрались до малого бизнеса и жителей Европы, пишет Евразия Daily
Директор по продажам компании Turku Energia Харри Сало считает, что тем, у кого нет действующего контракта по фиксированным ценам, ближайшей зимой придется плохо, потому что «цены вырастут во много раз».
Лидеры стран Евросоюза предпринимали безуспешные попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры по урегулированию ситуации в стране, заявил экс-глава государства Виктор Ющенко.