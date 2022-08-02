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В G7 рассматривают полный запрет на транспортировку российской нефти

Главы МИДов стран G7 выпустили заявление, в котором осудили использование Россией энергетического экспорта в качестве инструмента международного политического давления.
Коммерсантъ
В заявлении указывается, что страны G7 будут стремиться найти решения, которые уменьшат доходы России от реализации углеводородов.
ИА Красная Весна
Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки себе в убыток, если установленные предельные цены будут ниже затрат на производство.
РИА Новости
В конце июня страны G7 объявили, что планируют установить предельную цену на российскую нефть, по которой или ниже которой сырье может приобретаться.
РИА Новости

Подробнее о событии

G7 планирует запретить транспортировку российской нефти при покупке ниже потолка цен
РБК10:27
Страны G7 рассматривают полный запрет на перевозку российской нефти и нефтепродуктов
РИА Новости10:03
Страны G7 заявили о возможном полном запрете на транспортировку нефти России
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