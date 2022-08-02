КоммерсантъВ G7 рассматривают полный запрет на транспортировку российской нефтиГлавы МИДов стран G7 выпустили заявление, в котором осудили использование Россией энергетического экспорта в качестве инструмента международного политического давления.КоммерсантъВ заявлении указывается, что страны G7 будут стремиться найти решения, которые уменьшат доходы России от реализации углеводородов.ИА Красная ВеснаВице-премьер Александр Новак подчеркивал, что Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки себе в убыток, если установленные предельные цены будут ниже затрат на производство.РИА НовостиВ конце июня страны G7 объявили, что планируют установить предельную цену на российскую нефть, по которой или ниже которой сырье может приобретаться.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowЦарьградИзвестияНациональная служба новостейRTVILive24РЕН ТВИА Красная ВеснаNaked ScienceНародные новостиR.LifeГазета.RuАбзацПрофильТК ЗвездаЭкономика сегодняРидусRT на русскомLife.ruПятый каналРБКФАНУтроNewsYakutsk.ruПодробнее о событииG7 планирует запретить транспортировку российской нефти при покупке ниже потолка ценРБК10:27Страны G7 рассматривают полный запрет на перевозку российской нефти и нефтепродуктовРИА Новости10:03Страны G7 заявили о возможном полном запрете на транспортировку нефти РоссииLenta.ru09:14G7 изучает возможность полного запрета на транспортировку российской нефтиТАСС09:20В G7 изучают возможность полного запрета услуг, позволяющих перевозить российскую нефтьRT на русском09:17В G7 продолжают обсуждать возможность ввести потолок цен на российскую нефтьИнтерфакс09:23В G7 рассматривают полный запрет на транспортировку российской нефти и нефтепродуктовПРАЙМ09:00Показать ещёОценить1,8KПоделиться