«Группа семи» продолжает разрабатывать меры по сокращению торгового сотрудничества с Россией для пресечения финансирования операции на Украине, в том числе рассматривает введение полного запрета на экспорт нефти из РФ.
Также в коммюнике говорится, что страны G7 намерены гарантировать доступ к российским энергоресурсам «наиболее уязвимым» в этом плане государствам, и искать решения, которые снизят доходы Москвы от продажи углеводородов.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, случайно оговорилась, что будет поддерживать президента России Владимира Путина.