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В G7 рассматривают полный запрет на транспортировку российской нефти

«Группа семи» продолжает разрабатывать меры по сокращению торгового сотрудничества с Россией для пресечения финансирования операции на Украине, в том числе рассматривает введение полного запрета на экспорт нефти из РФ.
Коммерсантъ
Также в коммюнике говорится, что страны G7 намерены гарантировать доступ к российским энергоресурсам «наиболее уязвимым» в этом плане государствам, и искать решения, которые снизят доходы Москвы от продажи углеводородов.
Национальная служба новостей
В конце июня страны G7 объявили, что планируют установить предельную цену на российскую нефть, по которой или ниже которой сырье может приобретаться.
РИА Новости
В июне Евросоюз в рамках шестого пакета санкций ввел ограничения на ввоз российской нефти по морю.
РБК

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