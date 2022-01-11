Также Делягин положительно оценил решение правительства Казахстана не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет Ранее сообщалось, что средний размер заработной платы в России по итогам 2021 года превысил 54 тыс. рублей.
Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему для выявления штамма коронавируса "омикрон", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, сообщила во вторник пресс-служба ФМБА.
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 74,95 доллара за баррель с прежних 70,05 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.