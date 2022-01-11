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В ГД предложили установить зарплаты депутатов на уровне средних по стране

В России зарплаты депутатов и министров следует установить на уровне средних доходов граждан.
Москва 24
Делягин заявил, что представители «Единой России» не допускают обсуждения корректировки зарплат депутатов.
Говорит Москва
Размер средней зарплаты в России в 2021 году превысил 54 000 рублей.
Говорит Москва
Также Делягин положительно оценил решение правительства Казахстана не повышать зарплаты депутатов в течение пяти лет Ранее сообщалось, что средний размер заработной платы в России по итогам 2021 года превысил 54 тыс. рублей.
Национальная служба новостей

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В ГД предложили установить зарплаты депутатов на уровне средних по стране
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